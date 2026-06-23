'Пишний за все заплатить': Смілянський відреагував на рішення НБУ щодо звільнення

Смілянський виправдався, що рішення про звільнення повʼязане з особистим конфліктом із керівництвом регулятора нібито "для зведення особистих рахунків".

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський відреагував на рішення Національного банку України щодо його звільнення. Він вважає, що рішення регулятора про його невідповідність вимогам професійної придатності - нібито спроба поставити на паузу створення поштового банку, повідомив керівник поштового оператора на своїй сторінці в Facebook.

"Тепер, коли до набуття законом чинності залишається декілька днів, а "Укрпошта" має понад 2 мільярди гривень власного капіталу і працює з прибутком, НБУ вирішив піти радикальнішим шляхом – звільнити Смілянського", - припускає гендиректор "Укрпошти".

За його словами, юридична команда компанії вивчатиме документи НБУ та прийматиме подальші дії. Він також відмітив, що "Укрпошта" залучатиме зовнішніх юристів для захисту інтересів компанії та його як її керівника.

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"Наприкінці, впевнений, буде як із посилками – оплата отримувачем. Тобто за все заплатить НБУ і особисто А.Г. Пишний", - сказав Смілянський.

Він також додав, що "Укрпошта" наразі продовжує працювати без змін та готує наступні кроки.

"Ми навчилися швидко відновлюватися як після ударів ворога, так і після ударів НБУ. Вони, до речі, не менш підступні, ніж удари окупантів. Враховуючи нетерпимість до критики, НБУ місцями дуже нагадує сусідню ворожу країну", - висловив думку Смілянський.

Крім того, саме рішення НБУ він вважає невиваженим і припустив, що воно може бути повʼязане з особистим конфліктом із керівництвом регулятора нібито "для зведення особистих рахунків".

"Укрпошта" - головні новини

23 червня Нацбанк визнав генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності. Таким чином НБУ вимагає відсторонення Ігоря Смілянського від керівництва компанії, а надалі упродовж двох місяців призначити нового керівника.

18 червня гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський назвав людей, які обговорюють його дохід на посаді, "козлами". Таким чином, він прокоментував заяви деяких українців щодо високих доходів гендиректора "Укрпошти". Він тоді також заявив, що вони "платять менше податків" і приносять менше користі ЗСУ.

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