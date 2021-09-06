Засновник компанії майже годину розмовляв з Сергієм і Павлом Корольовими в Каліфорнії.

Онук і правнук видатного українського вченого Сергія Корольова відвідали завод американської компанії SpaceX у США і зустрілися з її засновником Ілоном Маском.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив онук легендарного ракетобудівника Андрій Корольов.

Читайте такожІлон Маск уточнивши нову дату польоту на місяць"Слова нашої із сином подяки команді Ілона за дивовижну екскурсію по SpaceX і можливість побачити своїми очима збірку двигунів, ракет і CrewDragon", - написав Корольов.

Він також подякував Маску за "запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч".

"Продовжуйте рухати світ вперед, містер Маск", - додав Корольов.

Він також опублікував кілька знімків з сином Павлом Корольовим під час екскурсії на заводі SpaceX в передмісті міста Хоторн, штат Каліфорнія.

Як вже повідомляв УНІАН, що NASA обрало SpaceX для створення посадкового модуля HLS Starship, який висадить астронавтів на поверхню Місяця в рамках програми Artemis.

Автор: Станислав Кожемякин