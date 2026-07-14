Гендиректор 'Укроборонпрому' йде з посади після вибухів на складі у Вишневому

Герман Сметанін очолював "Укроборонпром" двічі.

Очільник "Укроборонпрому" Герман Сметанін повідомив про завершення роботи на посаді гендиректора. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні завершую роботу на посаді Генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість"", – ідеться в повідомленні.

При цьому Сметанін не озвучив причину свого звільнення, але цьому передував скандал на тлі трагедії у Вишневому

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Герман Сметанін - що відомо

Герман Сметанін народився у 1992 році в Харкові. Навчався у школі №49 та здобув спеціальність інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у ХНАДУ (Харківський національний автомобільно-дорожній університет).

У 2014–2015 роках Сметанін працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, що входить до складу "Укроборонпрому". 1 травня 2023 року він став директором Заводу імені Малишева.

Сметанін очолював "Укроборонпром" двічі. 28 червня 2023 року його вперше призначили генеральним директором акціонерного товариства. З 5 вересня 2024 по 17 липня 2025 років він займав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У липні 2025 року його повернули до "Укроборонпрому" як виконувача обов'язків, а у серпні того ж року Сметанін вдруге очолив об'єднання підприємств оборонно-промислового комплексу.

Вибухи у Вишневому - що сталося

6 липня внаслідок російського удару у Вишневому Бучанського району на одному зі складів здетонували боєприпаси. В результаті було знищено майже п’ять вулиць і пошкоджено близько 280 будинків. Сам склад належав одному з підприємств "Укроборонпрому".

Після трагедії у Вишневому "Укроборонпром" звільнив керівників двох державних підприємств. Окрім них звільнили й інших посадовців, чиї дії або бездіяльність могли спричинити тяжкі наслідки. В акціонерному товаристві наголосили, що всі винні нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

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