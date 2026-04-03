Водопостачання і логістика: Зеленський назвав наступні цілі російських ударів

Під загрозою мости, дамби, гідроелектростанції, а також про насосні станції, постачання питної води.

Українська розвідка доповідає про загрозу російських ударів по мостах, дамбах, гідроелектростанціях, а також по насосних станціях, постачанню питної води. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам.

"Судячи з документів, які ми отримали від розвідки, "руські" битимуть по логістиці – по залізниці та іншому. Також будуть бити по водопостачанню. Все це Збройні Сили України разом із місцевими владами повинні пропрацювати і вже пропрацьовують. Йдеться і про серйозні інфраструктурні речі – мости, дамби, гідроелектростанції, а також про насосні станції, постачання питної води тощо", - наголосив він.

При цьому підкреслив, що Повітряні сили вже займаються посиленням ППО, відповідною інтеграцією систем, десь ще потрібен додатковий фізичний захист. За його словами, місцеві органи влади повинні працювати над цим питанням. "У кожному селі та місті голови і мери повинні займатися цим. Вони повинні знати, що в них там є найголовніше – без чого не буде каналізації або не буде питної води. Захист потрібен максимальний", - наголосив Зеленський.

Він додав, що взимку було дуже важко, оскільки росіяни руйнували об’єкти, які працювали для постачання для опалення та електроенергії і генерації електрики. "І хоч зараз ця їхня операція щодо енергетики продовжується, вони все ж дещо виснажені щодо кількості ракет і дронів. Тому вони розуміють, що весною і літом такого сильного впливу вже не матимуть", - вважає президент України.

Як повідомляв УНІАН, в новому аналізі організації ACLED, який опублікував Defence Blog, Росія та Україна у березні різко посилили атаки далекобійними безпілотниками та ракетами, переносячи бойові дії далеко за межі лінії фронту.

Аналітики зафіксували рекордну атаку Росії – 948 дронів протягом 23–24 березня. Загалом за місяць Росія здійснила понад 3000 ударів (проти 2712 у лютому).

За оцінкою експертів, російська стратегія стала багаторівневою: нічні масовані атаки виснажують українську ППО;денні удари використовують утворені прогалини; ракети цілеспрямовано б’ють по енергетичній інфраструктурі.

Зазначається, що такі дії спрямовані на ослаблення системи протиповітряної оборони України та підготовку до можливих наземних операцій, зокрема на Донеччині та ключових логістичних напрямках.

