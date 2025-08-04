Понад 80 тисяч деталей, що використовуються у озброєнні США, містять мінерали, що підпадають під китайський експортний контроль.

Китай обмежує постачання критично важливих мінералів західним оборонним компаніям, затримуючи виробництво і змушуючи їх шукати запаси сировини по всьому світу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Виробники, що постачають продукцію для армії США, використовують мінерали, які видобуваються у Китаї. Це стосується, зокрема, мікроелектроніки, двигунів для БПЛА, приладів нічного бачення, а також систем наведення ракет і супутників військового призначення.

Через зростання напруженості у торгових відносинах між США та Китаєм, Пекін посилив контроль над експортом рідкоземельних елементів.

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Хоча згодом, після низки торговельних поступок з боку адміністрації Трампа, експорт частково відновили, Китай і надалі блокує поставки стратегічно важливих мінералів, які використовуються в оборонній сфері.

Деякі матеріали, необхідні для оборонної промисловості, тепер продаються у п'ять і більше разів дорожче.

Одна з компаній розповіла, що нещодавно їй запропонували купити самарій – метал, необхідний для виробництва магнітів, здатних витримувати екстремальні температури реактивних двигунів – за ціною, що в 60 разів перевищує стандартну.

Зазначимо, що на сьогодні Китай забезпечує близько 90% світових потреб у рідкоземельних елементах і домінує у виробництві багатьох інших критичних мінералів. І хоча західні компанії в останні роки намагалися знайти альтернативні джерела китайських мінералів, зробити це не вдалося.

Окрім нещодавніх експортних обмежень на рідкоземельні елементи, з грудня Китай заборонив продаж США германію, галію та сурми – елементів, які використовують, зокрема, для куль, снарядів, а також у приладах нічного бачення.

Деякі компанії вже попередили про можливі скорочення виробництва, якщо постачання мінералів не покращиться. Нещодавно у Leonardo DRS повідомили, що американський оборонний підрозділ залишився лише з резервними запасами германію. Останній використовується в інфрачервоних сенсорах, які входять до складу ракет та іншого обладнання.

Обмеження на постачання критичних мінералів ще раз підкреслюють залежність американської оборонної промисловості від Китаю Це дає Пекіну серйозні важелі впливу в умовах ескалації геополітичної напруженості та складних торговельних переговорів.

Найбільш вразливими експерти вважають виробників дронів, оскільки багато з них - невеликі стартапи з обмеженими доходами та слабким контролем ланцюгів постачання. Як кажуть деякі представники оборонної галузі, такі компанії взагалі не встигли накопичити значні обсяги рідкоземельних металів.

Загалом понад 80 000 компонентів, що використовуються в озброєнні Міністерства оборони США, виготовляються з критично важливих мінералів, на які Китай запровадив експортні обмеження.

Майже всі ланцюги постачання ключових мінералів, які використовує Пентагон, залежать принаймні від одного китайського постачальника. Це означає, що обмеження з боку Пекіна можуть спричинити ще більше затримки у виробництві зброї.

Американо-китайські відносини – останні новини

Спеціалісти вважають, що Вашингтон і Пекін здатні залагодити багато розбіжностей і укласти торговельну угоду, уникнувши жорстких мит. Проте з одного питання сторони, як і раніше, далекі від згоди. Мова про вимогу Білого дому щодо припинення Китаєм закупівлі нафти в Ірані та РФ.

На думку західних фахівців, якщо в Китаї повірять, що Трамп не відступить від свого наміру щодо застосовування економічних важелів, а також якщо США водночас посилять військову підтримку Києва, це може стати переломним моментом у тиску на Москву.

Експерти нагадують, що раніше мита вже змусили державних нафтопереробників Індії призупинити закупівлі російської нафти, хоча офіційно уряд країни заперечує зміни в політиці.

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