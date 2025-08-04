У Вайомінгу підтвердили наявність величезних покладів високоякісної руди з рідкісноземельними елементами.

Родовище рідкісноземельних елементів у Вайомінгу під назвою "Проєкт Халлек-Крік" може повністю змінити світовий баланс у цій галузі. Про це пише екологічний портал Ecoticias.

Розроблятиме родовище компанія American Rare Earths Ltd., у чиїй власності воно знаходиться. Однак, розробка вплине на вагу США в світі та зробити їх ключовою силою у постачанні основних матеріалів, необхідних для просування сектора чистої енергетики. Зазнчається, що Вайоминг – це гірничодобувний штат, де є вся необхідна інфраструктура для розвитку проєкту, у тому числі вода в потрібній кількості. Також у Вайомингу багато кваліфікованих працівників.

"Мінералізація відповідає традиційним методам обробки, що є ключовим фактором у зниженні експлуатаційних витрат. Завдяки нижчому рівню радіоактивних елементів, таких як уран і торій, поширених у родовищах рідкісноземельних металів, вплив на навколишнє середовище також, здається, мінімізований", - йдеться в матеріалі.

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За оцінками, у "Проєкті Халлек-Крік" знаходиться до 2,63 мільярди тонн рідкісноземельних елементів. Як зазначає портал, ця цифра позначає обсяг породи, яка містить сліди рідкоземельних елементів у високих концентраціях і які можна видобути економічно вигідним способом. Але в багатих породах може бути виявлено набагато більше рідкісноземельних елементів. Можливо, навіть більше, ніж у всій країні загалом.

Зокрема, родовище містить приблизно 8,64 мільйона тонн загальних оксидів рідкоземельних елементів (TREO), включаючи елементи неодим (Nd) та празеодим (Pr). Вони, а також наявні в родовищі диспрозій та тербій, необхідні для виробництво електромобілів та інших галузей промисловості.

"Це один з небагатьох американських проектів, здатних постачати ці критично важливі матеріали у великих масштабах", - сказав генеральний директор Кріс Гіббс у прес-релізі American Rare Earths Ltd.

Як пише mining.com, у компанії також зазначили, що значна частина (26%) складається з магнітних рідкісноземельних елементів. У світі експортних обмежень, які ввів Китай, вони користуються великим попитом. Очікується, що родовище задовольнятиме попит США протягом щонайменше 20 років, а перше виробництво почнеться у 2029 році.

Ситуація з рідкоземельними металами в світі

Як писав УНІАН, у червні різко зріс експорт рідкоземельних магнітів із Китаю до США. Аналітики трактують це, як відновлення поставок матеріалів для виробництва електромобілів і вітряних турбін. Експорт зріс на фоні укладення угод, в яких поставки рідкоземельних мінералів і магнітів у США пов’язали з відновленням продажів мікрочипів Nvidia до Китаю.

Нагадаємо також, що за даними The Wall Street Journal Китай використовувує контроль над рідкоземельними металами як інструмент примусу та шантажу. Зокрема, щодо Японії.

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