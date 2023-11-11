Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що обладнання для російських військових потрапляє до Москви в обхід санкцій.

Американський уряд має докази того, що китайські фірми беруть участь у поставках обладнання для армії РФ в обхід західних санкцій.

Таку заяву зробила міністр фінансів США Джанет Йеллен, зазначивши при цьому, що це питання було піднято під час дводенних зустрічей з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном, повідомляє Reuters.

Міністр висловила стурбованість тим, що обладнання для російських військових потрапляє до Москви в обхід санкцій. Йеллен попередила, що будь-які компанії, які підтримують військові зусилля РФ, можуть зіткнутися з санкціями.

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"Компанії не мають надавати матеріальну підтримку російському оборонно-промисловому сектору. Вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять", - підкреслила Йеллен.

Вона додала, що уряд США вже ввів санкції проти ряду приватних фірм, в тому числі в Китаї, які допомагають Росії отримувати обладнання, а також проти деяких фінансових установ, які можуть сприяти цим зусиллям.

Йеллен підкреслила, що китайські фірми, про які йдеться, є приватними, і сказала, що вона не припускає, що це відбувалося з відома китайського уряду.

Війна в Україні та позиція Китаю

Від початку війни Китай здійснив тисячі поставок для російських компаній, серед яких підсанкційні, які виробляють ракетні установки, бронетехніку та стратегічні бомбардувальники.

У березні 2023 року повідомлялося про те, що китайські компанії постачають до Росії гвинтівки та бронежилети.

10 листопада 2023 року у Зеленського спрогнозували майбутнє відносин України з Китаєм.

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