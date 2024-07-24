За словами Зеленського, Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є нове підтвердження, що Китай не постачатиме зброю Росії. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

Зокрема, Зеленський нагадав, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який цими днями перебуває з візитом у Китаї, провів перемовини зі своїм колегою та доповів щодо результатів зустрічі.

"Візит українського посадовця на такому рівні – уперше за багато років. І це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. А також було підтверджено й те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, – що Китай не постачатиме зброї Росії. На детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну", - наголосив Зеленський.

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Візит Кулеби до Китаю

Як повідомляв УНІАН, глава МЗС України Кулеба в Китаї пояснив, коли Україна буде готова вести переговори з РФ. Зокрема, український міністр довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається.

Водночас, міністр закордонних справ КНР Ван Ї після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою у Пекіні заявив, що розв'язання всіх конфліктів має відбуватися за столом перемовин.

"Останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів. Хоча умови та час ще не назріли, ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому", - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства Китаю.

Зеленський неодноразово відзначав, що лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін раніше обіцяв не продавати зброю в Росію.

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