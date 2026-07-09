Ціни на мідь знову зростають: скільки зараз коштує метал

Ризикові активи не реагують на нові удари США по Ірану.

Мідь знову почала дорожчати після падіння. На ціну металу не вплинула нова серія ударів США по Ірану, а підтримують її оптимістичні очікування щодо довгострокового зростання попиту, пов'язаного з розвитком штучного інтелекту.

Видання Bloomberg пише, що ціни на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 1%, що частково компенсувало падіння, спричинене ескалацією конфлікту з Іраном. Мідь використовується в електропроводці та у сфері відновлюваної енергетики і може виграти від зростання попиту на електроенергію з боку нових центрів обробки даних для ШІ.

Відновлення бойових дій в Ірані загрожує знову обмежити постачання енергоресурсів через Ормузьку протоку, стримуючи економічне зростання та попит на промислові сировинні товари, такі як мідь. З моменту підписання проміжної мирної угоди в червні метал в основному торгувався у відносно вузькому діапазоні, але все може змінитися, якщо війна поновиться на повну силу.

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Зростання цін на енергоносії також може змінити прогнози щодо інфляції в США та призвести до підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи, що, як правило, знижує попит на активи, які не приносять доходу, такі як метали.

Станом на 5:18 ранку за київським часом ціна на мідь на Лондонській біржі металів зросла на 0,9% – до 13 289 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм червоного металу коштує 13,29 долара.

Ціни на метали – останні новини

6 липня ціни на мідь та алюміній зросли на тлі послаблення очікувань щодо підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США. При цьому залізна руда подорожчала через посилення обмежень Китаю щодо австралійської гірничодобувної компанії Fortescue Ltd., а також наплив покупців на тлі падіння цін в останні місяці.

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