Ставки підскочать до рівнів, встановлених 2 квітня, якщо країни не підуть на переговори.

США погрожують максимальними митами щодо країн, які зайняли більш агресивну позицію в торгових переговорах. "Винні" держави отримають відповідні листи.

Видання Financial Times пише, що міністр фінансів США Скотт Бессент 18 травня заявив, що мита повернуться до рівнів, які президент Дональд Трамп оголосив 2 квітня. Країни отримають листи від Бессента із зазначенням максимальних ставок, якщо "вони не будуть вести переговори сумлінно".

Деякі країни були на рівні 10%, деякі - значно вищими. Якщо ви не хочете вести переговори, тоді вони повернуться до рівня 2 квітня.

Більш жорстка лінія показує, наскільки небезпечними стали переговори щодо мит, і контрастує з нещодавніми заявами Трампа про те, що країни поспішають домовитися з Вашингтоном.

Відео дня

2 квітня Трамп заявив, що мита в розмірі 10% будуть застосовуватися майже до всього імпорту, але він також оголосив про введення масштабних "відповідних" мит як відплату за торгові бар'єри щодо США.

Експортні центри Південно-Східної Азії постраждали від високих мит 2 квітня, коли Трамп заявив, що США звільняться від ярма несправедливих торгових обмежень. Камбоджа отримала "відповідну" ставку в 49%, за нею йдуть Лаос із 48% і В'єтнам із 46%.

Мексика і Канада, які часто сперечаються з Трампом з питань торгівлі, ухилилися від взаємних мит. Тарифи в розмірі 25% на товари, які не відповідають умовам торговельної угоди зі США, укладеної 2020 року, не змінилися.

Велика Британія стала першою країною, яка уклала угоду з Трампом, домігшись зниження мит на експорт авто і сталі, але не зумівши скасувати єдиний 10%-ий збір, який застосовується до більшості товарів.

Мита Трампа щодо Китаю - останні новини

Президент США розв'язав світову торговельну війну, застосувавши мита щодо товарів з усіх країн, які торгують зі Штатами. Європейський союз схвалив запровадження мит на товари зі США на суму близько 21 мільярда євро у відповідь на 25-відсоткові мита, які наклав президент США Дональд Трамп на експорт сталі та алюмінію з ЄС.

При цьому мита США на китайські товари досягли 145%. Однак країни підписали угоду про зниження мит на товари одна одної щонайменше на 90 днів, водночас додаткові мита, введені США щодо Китаю цього року, знизяться до 30%, а Китаєм - до 10%.

Вас також можуть зацікавити новини: