Ханой входить до десятки головних експортерів для Вашингтона.

США введуть мито в розмірі 20% на товари з В'єтнаму, що нижче від обіцяного рівня. Президент Дональд Трамп намагається згладити напруженість у відносинах із десятим за величиною торговим партнером.

Видання Reuters пише, що в'єтнамські товари будуть обкладатися митом у розмірі 20%, а транзитні вантажі з третіх країн через В'єтнам будуть обкладатися митом у розмірі 40%. Водночас, за його словами, Ханой зможе імпортувати американські товари з нульовим митом.

Заява Трампа прозвучала за кілька днів до закінчення терміну, після якого він планував підвищити мита на більшість імпортних товарів. Згідно з цим планом, американські імпортери в'єтнамських товарів мали б платити 46%-ве мито.

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При цьому не зрозуміло, до яких продуктів застосовуватиметься 20%-ве мито Трампа, і чи будуть деякі з них підпадати під нижчі або вищі загальні мита. Також залишилося питання про те, як буде реалізовуватися і застосовуватися нове положення про перевалку, спрямоване на продукти, здебільшого вироблені в Китаї, а потім марковані як "Зроблено у В'єтнамі".

В'єтнамський уряд не підтвердив конкретні мита в заяві, в якій привітав те, що він назвав угодою про спільну заяву щодо торговельної структури. В'єтнам зобов'язується "надати преференційний доступ на ринок для американських товарів, включно з автомобілями з великими двигунами", заявив уряд у Ханої.

Угода між двома країнами стане політичною підмогою для Трампа, чия команда намагається швидко укласти угоди з найбільшими торговими партнерами до 9 липня.

Лам також попросив Трампа визнати В'єтнам ринковою економікою і зняти обмеження на експорт високотехнологічної продукції в цю країну

Варто зазначити, що США - найбільший експортний ринок для Ханоя, а зростаючі економічні, дипломатичні та військові зв'язки між країнами є страховкою від Китаю.

Акції найбільших американських виробників одягу та спортивного одягу, включно з Nike, Under Armour і виробником North Face VF Corp, закрилися в середу на вищому рівні на тлі цієї новини.

Мита Трампа - останні новини

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому він розгорнув світову торговельну війну в спробі "зробити Америку знову великою". На початку квітня президент США встановив 90-денний термін для торговельних переговорів, який повинен закінчитися 9 липня.

Своєю торговельною політикою Трамп прагнув зруйнувати світову економіку, але після того, як у квітні він оголосив про введення мита проти кількох країн, що спричинило потрясіння на фінансових ринках, він зменшив оберти. Відтоді Вашингтон уклав договір з Великою Британією та Китаєм і намагається домовитися з ЄС, де мита вже завдали шкоди.

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