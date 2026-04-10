Кабмін призначив нового очільника митниці

Юлія Свириденко очікує від нового керівника митниці продовження реформи Державної митної служби.

Кабінет міністрів сьогодні, 10 квітня, призначив головою Державної митної служби України керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Ореста Мандзія. Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс міністр фінансів Сергій Марченко, повідомила у Telegram-каналі прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави", - зазначила очільниця уряду.

Орест Мандзій - що відомо

Орест Мандзій 15 років працював у системі МВС та Національної поліції. Пройшов шлях від позицій у Личаківському та Франківському райвідділах, обласних управліннях МВС Львівської та Рівненської області, департаменті протидії наркозлочинності Нацполіції. Після чого розпочав свій шлях у НАБУ.

Відео дня

Відповідно до декларації, у власності детектива квартира площею 59 квадратних метри у Львові. Іншою квартирою у місті Лева площею 70 квадратних метрів володіє його дружина Олена Гайова. Крім цього дружина разом з сином безоплатно користуються квартирою у Швейцарії, площу якої детектив не вказав у декларації.

Сім’я користується авто BMW X5 2005 року випуску, яку Орест набув у 2012 році. Машина оформлена на іншого громадянина України, але новий очільник митниці має право користування нею.

За минулий рік він заробив 2,75 мільйона гривень.

Під час конкурсного відбору Мандзій привернув увагу медіа завдяки розкриттю деталей резонансних справ НАБУ, зокрема щодо "чорної каси" Волинської митниці. Ці гроші вважаються частиною корупційних схем на митних постах.

Реформа митниці України - головні новини

Ще у вересні 2024 року Рада ухвалила закон про реформу митниці, який передбачав перезавантаження за зразком БЕБ, прозорий конкурс на посаду голови Держмитслужби та його політичну незалежність, переатестацію всіх працівників протягом 18 місяців з дати призначення нового голови та підвищення зарплат на рівні закону.

Водночас конкурс на посаду голови Державної митної служби уряд оголосив 4 серпня 2025 року. На посаду головного митника подалися 43 кандидати, однак до участі у відборі допустили 38 осіб. До фіналу конкурсу вийшли діючі працівники НАБУ Руслан Даменцов та Орест Мандзій.

