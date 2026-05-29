Квартира у Варшаві чи три в Києві: скільки коштує житло в Україні і Польщі

Найдешевшими є квартири на сході та південному сході України, на що впливає безпекова ситуація.

Квартири для купівлі в Україні залишаються більш доступними, ніж у Польщі. Медіанна вартість квартири площею 30-40м² в Україні у квітні 2026 року становила 39 тисяч доларів, натомість у Польщі – 124 тисячі доларів, тобто втричі дорожче. Про це свідчать дані дослідження "OLX Нерухомість".

Аналітики зазначають, що в Україні квартиру площею 30-40м² найдорожче придбати у Львові: медіанна вартість у квітні становила 62 тис. дол. На другому місці опинився Київ - 57 тис. дол. Помітно нижча медіанна ціна в Одесі – 40 тис. дол. Найдешевші квартири на сході та південному сході України, на що впливає зокрема безпекова ситуація. Так, у Дніпрі квартиру на 30-40м² у квітні 2026 можна було купити за медіаною ціною 28,7 тис. дол., а у Харкові – 25 тис. дол.

Для порівняння, у польській столиці така квартира обійдеться у медіанні 172 тис. дол. Це утричі дорожче, ніж у Києві. В інших обласних центрах Польщі медіанні ціни також помітно вищі, порівняно з Україною. Зокрема у квітні ціни становили:

Гданськ та Краків – 162 тис. дол.;

Вроцлав – 146 тис. дол.;

Познань – 132 тис. дол.

На відміну від медіанних цін, попит на купівлю таких квартир в Україні орієнтовно на 23% вищий, ніж у Польщі. Втім, ситуація різниться залежно від міста.

Наприклад, у Варшаві попит на купівлю квартир вказаної площі вищий на 45%, ніж у Києві. При цьому в інших згаданих містах Польщі кількість відгуків нижча, ніж у найбільших обласних центрах України (в середньому в 1,5-2 рази).

На другому місці за кількістю відгуків в Україні – Одеса, на третьому – Харків. Натомість у Львові, де медіанна вартість купівлі найвища, – попит нижчий.

"Варто зауважити, що на ринок нерухомості в Україні вагомий вплив має фактор війни та безпекова ситуація. У регіонах, що перебувають ближче до лінії фронту, медіанні ціни на житло суттєво нижчі, що впливає на загальний показник по Україні", - зазначили аналітики.

Найбільше оголошень з пропозиціями купівлі бюджетних квартир вартістю до 20 тисяч доларів припадає на регіони, що наближені до лінії фронту. Втім, попит на нерухомість у цьому ціновому сегменті переважно знизився, порівняно з минулим роком.

Найбільше зростання медіанних цін на однокімнатні квартири з початку року спостерігалося в Тернопільській області – на 10% у доларах - до 51,5 тисячі доларів.

