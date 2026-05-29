Бюджетна прірва тільки збільшується: РФ бракує для війни проти України мільярдів доларів

Дефіцит російського бюджету за перші чотири місяці року вже сягнув 5,9 трлн рублів.

Витрати Росії на війну проти України у поточному році можуть перевищити передбачені бюджетом показники щонайменше на 2 трлн рублів (приблизно 28 млрд доларів). Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на лист, з яким ознайомилося видання.

Міністерство фінансів РФ у лютому оцінило, що перевищення витрат на війну може зрости до 4 трлн рублів цього року за "негативного сценарію". Також зазначається, що очікується перевищення витрат на війну на 4 трлн рублів у 2027 і 2028 роках.

Для того, щоб покрити зростаючу вартість війни, автори листа закликають заморозити 2,9 трлн рублів запланованих витрат поза воєнними потребами цього року. Запит підкреслює труднощі РФ з фінансуванням війни. Вони спостерігаються навіть попри те, що на оборону та безпеку виділено 16,84 трлн рублів (238 млрд доларів), що становить майже 40% бюджету цього року.

Кремль планував дефіцит бюджету на 2026 рік у розмірі 3,8 трлн рублів. Однак лише за перші чотири місяці цього року бюджет Росії вже показує "мінус" у 5,9 трлн рублів – або 2,5% ВВП, що стало найбільшим дефіцитом з моменту, коли Володимир Путін наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Бюджет Росії отримав певну підтримку через війну в Ірані, яка підняла ціни на нафту вище 100 доларів за барель уперше з 2022 року. Втім, додаткові доходи від зростання цін на енергоносії навряд чи будуть достатніми, щоб покрити всі зростаючі витрати Кремля на війну в Україні.

В нещодавньому інтерв’ю міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, що Міністерство фінансів переглядає бюджет з урахуванням змін макроекономічних умов та необхідності зосередити додаткові ресурси на важливих пріоритетних напрямах. Він зазначив, що подальше скорочення бюджету залишається можливим.

"Наші резерви не безмежні. Ми не можемо допустити слабких місць у фінансах на тлі таких масштабних трансформацій у світі", – заявив міністр фінансів РФ.

Він додав, що цього місяця у квітні Росія отримала 200 млрд рублів (2,8 млрд дол.) надлишкових доходів від експорту енергоносіїв. Водночас очікувані енергетичні надходження в березні виявилися приблизно на таку ж суму нижчими за прогноз.

Зростання доходів від нафти й газу частково нівелюється виплатами російським нафтовим компаніям для стримування зростання внутрішніх цін на пальне, а також зміцненням рубля. Курс валюти тримається біля найвищих рівнів до долара за останні три роки.

На думку фахівців, зростання витрат на війну проти України, яка триває вже п’ятий рік, погіршує й без того складну економічну ситуацію в Росії.

Міністерство економіки цього місяця знизило прогноз зростання ВВП на 2026 рік майже на один відсотковий пункт – до 0,4%. Очікується, що економіка зросте на 1,4% наступного року і на 1,9% у 2028 році, що суттєво нижче попередніх оцінок, зроблених у вересні (2,8% і 2,5% відповідно).

"Економіка не в чудовому стані, але вона стійка. Проте бюджет – це тема номер один: у медіа, у заявах центрального банку та в закулісних переговорах. Люди дивляться на бюджет, щоб зрозуміти: хто наступний? Чи буде простір для зниження ставок і які податки підвищать далі? Коли прийдуть по нас?" - сказала головна економістка московської T-Investments Софія Донец.

Найвищі економічні посадовці Росії визнають зростання дисбалансів в економіці, але подають це як частину стандартного циклу "буму і спаду". Втім, деякі чиновники почали прямо перекладати відповідальність за економічні проблеми на воєнні витрати Кремля.

Депутат російського парламенту Ренат Сулейманов минулого тижня заявив, що війну потрібно завершити "якнайшвидше" через економічні наслідки високих військових витрат.

"Про який розвиток, інвестиції та розподіл капіталу може йтися, коли 40% федерального бюджету припадає на оборону та безпеку? Танки й снаряди не мають споживчої цінності… вони забезпечують зайнятість і зарплати в оборонній промисловості, але водночас розганяють інфляцію і скорочують інші витрати, зокрема на соціальні послуги та інвестиції", – сказав Сулейманов.

У січні Міністерство фінансів РФ уже зверталося до урядових відомств із вимогою скоротити необов’язкові витрати на 10% для стримування зростання бюджетного дефіциту, однак виключило з цих скорочень соціальні та оборонні видатки.

Видання The Telegraph писало, що Росія витрачає на війну в 1,5 рази більше, ніж заявляє офіційно. Повідомлялося, що реальні витрати на оборону на 66% перевищують офіційно заявлені показники. Вони різко зростають щороку з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

На думку західних фахівців, реальні військові витрати Кремля у 2025 році становили приблизно 250 млрд євро – це близько половини загальних державних витрат і близько 10% ВВП країни. Для порівняння, на початку війни оборонні витрати становили близько 6% ВВП.

Нагадаємо також, що нещодавно аналітики Defense News Девід Хендерсон і Райан Салліван проаналізували воєнні дії і з'ясували, що на даний час загальна ціна війни становить для РФ близько 2,5 трлн дол.

