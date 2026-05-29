Росія добу гатила по критично важливим об’єктам 'Нафтогазу': які наслідки

За словами очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, удари РФ по об’єктах компанії стали майже щоденними.

Росія протягом доби атакувала дронами нафтогазову інфраструктуру НАК "Нафтогаз України" в Харківській та Сумській областях. Внаслідок атак зафіксовано руйнування, написав у Facebook голова правління нафтогазового монополіста Сергій Корецький.

За його словами, під ударами дронів було одразу кілька обʼєктів.

"Атака тривала практично всю добу. По одному з обʼєктів на Сумщині завдано повторного удару з інтервалом в кілька годин. Зафіксовано руйнування, на місці влучань виникли пожежі", - проінформував Корецький.

Очільник "Нафтогазу" додав, що протягом останніх тижнів атаки РФ на обʼєкти НАК "Нафтогаз України" стали систематичними та майже щоденними. За його словами, під ударами російських дронів перебувають критично важливі обʼєкти групи на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.

Росія продовжує систематично атакувати дронами та ракетами об’єкти НАК "Нафтогаз України". Зокрема, зранку 19 травня ворог вдарив по кількох об’єктах газової інфраструктури на Чернігівщині.

За день до цього РФ масовано атакувала об’єкти критичної інфраструктури "Нафтогазу" в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки, зокрема, було знищено заправку мережі "Укрнафта".

За словами першого заступника голови енергетичного комітету парламенту Олексія Кучеренка, російські удари по газовидобувних об’єктах України можуть призвести до дефіциту газу.

