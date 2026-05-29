Сили оборони уразили НПЗ та нафтоперекачувальну станцію в Росії: подробиці від Генштабу

На заводі у Волгограді уражено установки первинної та вторинної переробки нафти.

Сили оборони України здійснили успішні удари по Волгоградському нафтопереробному заводу та нафтоперекачувальній станції "Ярославль-3". Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram, 28 травня та в ніч на 29 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

"Уражено Волгоградський нафтопереробний завод (Волгоград, Волгоградська обл., РФ). Зафіксовано пожежу на території. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установки вторинної переробки нафти. Завод зупинив виробничі процеси", - наголошується у повідомленні.

Разом із тим масштаби завданих пошкоджень уточнюються. Як пояснили у Генштабі, Волгоградський НПЗ входить до структури нафтової компанії "Лукойл" та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Потужність переробки становить близько 14 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, зокрема для забезпечення військової логістики та потреб армії Росії.

Як уточнюють Сили спеціальних операції ЗСУ, цей НПЗ виконує функцію стратегічного паливного хабу між фронтовими та тиловими підрозділами ворога.

"На території НПЗ розташовані понад сотня резервуарів на близько мільйона кубічних метрів, потужні установки перегонки, крекінгу, гідроочищення дизелю та бензину. На об’єкті також є причальна інфраструктура на річці Волга та під’їзні колії, залізничні естакади для одночасного наливу понад 100 цистерн", - розповіли в ССО.

Волгоградський НПЗ забезпечує Чорноморський флот РФ бензином, дизельним та авіаційним пальне тощо. Продукція також експортується через транспортні вузли Каспійського та Чорного морів.

Удари по Ярославській області РФ

Як розповіли у Генштабі ЗCУ, знову уражено нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3".

"Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території станції. Підтверджується горіння двох резервуарів з нафтою 50 000 м3 та 20 000 м3", - йдеться у повідомленні.

Масштаби завданих пошкоджень додатково уточнюються.

У Генштабі ЗСУ пояснили, що нафтоперекачувальна станція "Ярославль-3" є вузловою станцією трубопроводу "Сургут-Полоцьк", по якому нафта із Сибіру та півночі Росії йде до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі. Входить до структури російської державної компанії "Транснефть".

Інші ураження

За даними Генштабу, також уражено ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Бердянського Запорізької області

Крім того, завдано удару по командно-спостережному пункту противника у районі населеного пункту Лиман Перший Харківської області, а також пунктах управління БпЛА ворога у районах Тьоткіного (Курська обл., РФ), Комара на Донеччині та Нестерянки Запорізької області. Ще уражено склад матеріально-технічних засобів противника (Айдар, Луганської обл.).

Також українські воїни завдали ударів по районах зосередження живої сили противника у районах Новопетрівки та Новогригорівки на Запоріжжі, Родинського Донецької області, Клєвені (Курська обл.), Січневого на Дніпропетровщині та Басівки Сумської області.

Удари по РФ

Як писав УНІАН, російський Волгоград вночі атакували дрони, мешканці повідомляли про велику кількість вибухів.

У ніч на 27 травня нафтопереробний завод в російському Туапсе знову зазнав удару з боку Сил оборони України.

Крім того, Сизранський нафтопереробний завод призупинив роботу після того, як 21 травня в результаті атаки українського дрона була пошкоджена установка первинної переробки.

