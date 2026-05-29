Чотири диппаспорти Єрмака: Сибіга відповів, скільки можна мати

Міністр зауважує, що на одну особу може видаватися два паспорти, в тому числі, дипломатичні.

У питанні щодо кількості дипломатичних паспортів колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака потрібно дослідити, дійсні вони чи ні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Відповідаючи на запитання депутатів щодо видачі Єрмаку чотирьох дипломатичних паспортів, він зауважив, що згідно із законодавством, на одну особу може видаватися два паспорти, в тому числі, дипломатичні.

"Якщо ви говорите про кількість паспортів, треба подивитися каденцію, протягом якого періоду вони були видані. Чи вони дійсні, чи не дійсні. Тому тут технічно всі документування відбувалися згідно чинного законодавства", - сказав Сибіга.

Запобіжний захід для Єрмака

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру Єрмаку як учаснику організованої групи, причетної до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

14 травня суд арештував Єрмака з можливістю внесення застави у 140 млн грн. Він мав здати закордонний та диппаспорти. Також йому заборонили спілкуватися з фігурантами справи, зокрема, Тимуром Міндічем та Олексієм Чернишовим.

18 травня стало відомо, що Єрмак вийшов із СІЗО. За нього внесли повну необхідну суму застави. 21 травня суд залишив без змін рішення щодо запобіжного заходу для Єрмака.

