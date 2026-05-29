Після підриву Каховської ГЕС вперше за понад пів століття до Дніпра повернулися осетри

Червонокнижну рибу виявили у Дніпрі біля Запоріжжя.

До русла Дніпра біля Запоріжжя почали повертатися червонокнижні осетри, які зникли звідти понад пів століття тому через будівництво Каховської ГЕС. Після її підриву рибу знову почали помічати у цій місцевості.

За словами співробітника Національного заповідника "Хортиця" Михайла Муленка, раніше осетри приходили на нерест на території нижче Запоріжжя близько околиць селища Розумівка, повідомляє Суспільне.

"Якщо подивитися у матеріалах Дніпровської експедиції, котра досліджувала природу, археологічну спадщину цього регіону перед будівництвом Дніпрогесу наприкінці 20-х років XX сторіччя, то там, навіть, вказані обсяги вилову цієї риби (осетра,– УНІАН), і це був цінний промисловий вид для місцевих рибалок", - розповів науковець.

Муленко зазначив, що після будівництва Каховської ГЕС осетрам нікуди було йти, адже не було передбачено створення так званого рибоходу.

"І оскільки осетри не могли фізично перетнути цю перешкоду – їхній нерест відбувався в кращому разі в околицях Херсона. А от після руйнації Каховської ГЕС ми зафіксували вже не одну зустріч з цими рибами", - підкреслив співробітник заповідника.

Він зауважив, що після руйнування Каховської ГЕС поява осетрових у Дніпрі поблизу Запоріжжя викликала дискусії. Озвучувалась версія, що риба втекла зі штучних ферм Василівського та Якимівського районів. Проте Муленко стверджує, що поява осетрових – це природний процес повернення фауни до історичних нерестовищ.

За інформацією науковця, про повернення осетрових до околиць Запоріжжя все частіше повідомляють дайвери та представники Сил оборони під час виконання робіт на річці. Вони регулярно фіксують, як червонокнижна риба вільно пересувається в товщі води по руслу Дніпра.

Декілька тижнів тому, на початку травня на березі Дніпра у селі Нижня Хортиця знайшли півтораметрового осетра. Муленко припускає, що рибу могло викинути на берег через різке обміління річки.

Він додав, що наразі оцінити масштаби повернення осетрових складно, адже частина потенційних нерестовищ перебуває на тимчасово окупованій території.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС російськими військами стався вночі 6 червня 2023 року. Внаслідок руйнування греблі стався неконтрольований скид води, який призвів до затоплень у чотирьох областях України. Руйнування ГЕС стало найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

Після підриву греблі на місці водосховища почала швидко утворюватися нова унікальна екосистема. Вчені виявили там десятки видів рідкісних птахів та червонокнижних рослин. За словами дослідників, територія колишнього Каховського водосховища має високу природоохоронну цінність та може стати біосферним заповідником.

