В Україну почали завозити перші кросовери Ferrari

Одразу два кросовери Ferrari Purosangue помітили в Україні.

В Україні помітили нові Ferrari Purosangue. Один з кросоверів сфотографували в Одесі – фото автомобіля білого кольору опублікували на сторінці carlos.car.spot.odessa.

Також схожий на Purosangue автомобіль нещодавно побачили у Києві. На фото видно задню частину авто, яке знаходилося у вантажівці.

"Це офіційно перший кросовер італійської марки в Україні і навіть не биток", – написав український автоблогер Roma Urraco.

Нагадаємо, перший кросовер Ferrari був представлений у 2022 році. Вартість Ferrari Purosangue на Заході стартує приблизно від 430 000 доларів. В Україні автомобіль може коштувати понад 500 000 доларів.

Модель стала першим серійним кросовером в історії Ferrari. Попри новий формат кузова, автомобіль зберіг традиційну для бренду концепцію.

Purosangue побудований на тій самій платформі, що й купе Ferrari Roma, та виконаний у стилі фастбек. Він має задні двері, які відкриваються проти руху. Автомобіль оснащений 6,5-літровим двигуном V12 потужністю 725 к. с.

Нещодавно компанія Ferrari представила свій перший повністю електричний автомобіль – Ferrari Luce. Електромобіль отримав обтічний кузов із мінімалістичним дизайном та виразними аеродинамічними елементами.

На думку фахівців, повний привід, чотири двері та п’ятимісна конфігурація роблять цю модель найбільш просторою та універсальною серед усіх Ferrari. Водночас дизайн новинки сподобався далеко не всім. Дехто з оглядачів зазначив, що автомобіль виглядає "звичайним" і навіть "дещо нудним".

Для тих, хто шукає більш агресивну спортивну модель, Ferrari презентувала суперкар 849 Testarossa з гібридною силовою установкою. Він покликаний відродити легендарну назву – йдеться про культову модель 80-х Ferrari Testarossa.

