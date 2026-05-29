Сибіга назвав два фактори, які посилюють позицію України на переговорах

Він зауважує, що залучення США до мирних зусиль залишається вкрай важливим.

Україна втримала позиції та стабілізувала фронт, наша армія найбільш боєздатна на континенті і все це суттєво посилює наші позиції за столом переговорів. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Сьогодні наші оцінки та оцінки наших партнерів співпадають: Україна втримала позиції та стабілізувала фронт, позиції на полі бою як ніколи сильні, наша армія найбільш боєздатна на континенті. І все це суттєво посилює наші позиції за столом переговорів", - зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що наразі Росія не демонструє ознак готовності до дипломатії. Відбувається посилення терору та ультиматумів.

"Москва вимагає виведення українських військ з Донецької області та додатково наполягає, щоб там був російський прапор, валюта, юрисдикція. Це неприйнятно. Україна не прийме жодних формул коштом суверенітету чи територіальної цілісності", - наголосив урядовець.

Він зазначив, що бачення України полягає в тому, що зупинка бойових дій на лінії зіткнення здатна відкрити шлях до ширших переговорів.

Роль США та зустріч лідерів

"Ми вдячні Сполученим Штатам за їхню роль у спробах завершити війну. Водночас через неконструктивну позицію Москви не бачимо прогресу", - сказав Сибіга.

За його словами, мирні зусилля за лідерства США наразі на паузі, але залучення Америки залишається вкрай важливим.

"Можна констатувати, що тристоронній формат на рівні делегацій досяг межі результативності. Необхідна зустріч на рівні лідерів", - зауважив міністр.

Посилення ролі Європи

Він також відзначив можливість збільшення ролі Європи у мирних зусиллях. За словами урядовця, Європі пропонується спрямувати зусилля на вирішення конкретних проблем.

"Це можуть бути різні типи припинення вогню: від так званого аеропортного перемир'я до зупинки ударів по морських портах, енергетиці, водопостачанню", - сказав Сибіга і додав, що це також можуть бути ядерні чи гуманітарні питання.

Урядовець підкреслив, що Росія не досягла та не досягне жодних стратегічних цілей у цій війні, а за Україною сьогодні весь світ.

Чому погрожує Москва

Як повідомлялося, раніше видання The New York Times зауважило, що РФ погрожує Україні "ядеркою", але насправді кличе США повернутися до переговорів. Таким чином Росія прагне продемонструвати силу та здатність до ескалації, оскільки перебуває в безвихідній ситуації як на передовій, так і за столом переговорів.

Аналітики вказують, що погрози Москви атакувати Київ частково були попередженням про те, як далеко Росія може зайти, якщо США не відновлять участь у переговорах.

