Вже є прецеденти: Сибіга розкрив деталі програм повернення українців з-за кордону

Наразі близько 8 мільйонів українців перебувають за кордоном, і держава працює над стимулами для їх повернення. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу у Верховній Раді, передає кореспондент УНІАН.

"Для нас це стає безпековим викликом. Ми прямо кажемо, що будуть вжиті необхідні заходи, вжиті необхідні кроки, аби стимулювати чи створити передумови для повернення українців додому. Це головна стратегічна мета. Для цього мають бути створені умови, передусім безпекові, на Батьківщині", – сказав Сибіга.

Він додав, що наразі Україна обговорює ці питання з партнерами. Водночас він зазначив, що не всі країни зацікавлені в поверненні українців.

"Враховуючи внесок наших громадян у розбудову економік, враховуючи рівень їхньої кваліфікації, адаптивність в цих країнах. Тому фактично нам ще треба буде боротися за цих людей, щоб вони повернулися. У нас вже є прецедент, зокрема у Швейцарії, яка має спеціальну програму стимулювання повернення: на певний період часу виділяються кошти від дороги до тимчасової оплати оренди при поверненні на Батьківщину. Тобто цей процес розпочатий", – додав Сибіга.

Раніше журналісти The Times повідомляли, що уряд Ірландії готує нову стратегію підтримки українців для стимулювання їхнього повернення на Батьківщину. Зазначається, що після фактичного повернення додому ці українці отримуватимуть фінансову підтримку від Дубліну.

Водночас в МВС відреагували на інформацію про те, що українських чоловіків у Європі почнуть депортувати додому. Там зазначили, що процес депортації можливий лише на підставі рішень тамтешніх органів влади, а не самої України.

