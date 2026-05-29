У Мінфіні назвали умову повернення кредиту ЄС на €90 мільярдів

Сергій Марченко підкреслив, що для отримання коштів Україні доведеться виконати взяті зобов’язання.

Існує умова, за якої Україні доведеться повернути Євросоюзу кредит на 90 мільярдів євро, забезпечений російськими активами. Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду, це трапиться у разі вчинення незаконних або шахрайських дій.

Водночас він звернув увагу, що це стандартна умова будь-якого кредитного договору.

"Це стандартна кредитна угода, яка передбачає певні випадки, коли позичальник має повернути кредитору усю суму запозичення. Про що йдеться? У випадку вчинення незаконних, шахрайських або інших дій, які можуть призвести до того, що з якоїсь причини цей кредит доведеться повертати. Це стандартні умови будь-якого кредитного договору. Тут немає нічого дивного", - зазначив міністр.

Крім того, він додав, що Україна отримуватиме транші з цієї позики лише за умови виконання взятих зобов'язань, зокрема, податкових.

"Чи потрібно буде в разі невиконання якихось умов повертати попередні транші? Ні, не потрібно буде повертати попередні транші. Але чи отримаємо ми нові транші, не виконуючи умови? Також відповідь ні", - підкреслив Марченко.

28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду щодо отримання Україною кредиту на 90 мільярдів євро від Європейського Союзу.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, угода передбачає обмежене право вимоги за цим кредитом, тобто Україна виплачуватиме позику лише у разі отримання репарацій від Росії. Водночас документ передбачає низку зобов’язань для України, серед яких ухвалення законів про оподаткування цифрових платформ та скасування безподаткового ввезення посилок, вартість яких не перевищує 150 євро.

26 квітня Верховна Рада провалила закон про оподаткування посилок, який був однією з вимог МВФ та ЄС. Раніше єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс зазначав, що перший транш позики Україна отримає вже у червні.

