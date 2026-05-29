Які смартфони Samsung отримають оновлення до Android 17: список розширився

Очікується, що One UI 9 на базі Android 17 дебютує разом зі складаними Galaxy Z у липні.

Android 17 вже проходить етап бета-тестування, однак повноцінний реліз нової операційки відбудеться лише влітку. Одними з перших її отримають пристрої Samsung, більше того, вже відомий список моделей, які точно зможуть оновитися до One UI 9 на базі Android 16. Їхнім власникам щонайменше до 2027 року не доведеться думати про оновлення.

Заданимивидання BGR, фірмову оболонку Samsung One UI 9 отримають понад 70 гаджетів корейського виробника – серед яких як флагмани, так і моделі середньобюджетного та бюджетного рівня.

Серія Galaxy S

Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26

Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE

Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24, Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23, Galaxy S23 FE

Серія Galaxy Z

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Flip 5

Серія Galaxy A

Galaxy A57 5G

Galaxy A56 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A37 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A24

Galaxy A17 5G

Galaxy A17 4G

Galaxy A16 5G

Galaxy A16 4G

Galaxy A15 5G

Galaxy A15 4G

Galaxy A07 5G

Galaxy A07 4G

Galaxy A06 5G

Серія Galaxy M

Galaxy M56 5G

Galaxy M55s 5G

Galaxy M55 5G

Galaxy M54 5G

Galaxy M36 5G

Galaxy M34 5G

Galaxy M17 5G

Galaxy M17e 5G

Galaxy M16 5G

Galaxy M15 5G

Galaxy M07

Galaxy M06 5G

Серія Galaxy F

Galaxy F70e 5G

Galaxy F56 5G

Galaxy F55 5G

Galaxy F54 5G

Galaxy F36 5G

Galaxy F34 5G

Galaxy F17 5G

Galaxy F16 5G

Galaxy F15 5G

Galaxy F07 5G

Galaxy F06 5G

Серія Galaxy Xcover

XCover 7 Pro

XCover 7

XCover 6 Pro

Список пристроїв, які отримають оновлення до Android 17, поки що не є остаточним і, без сумніву, буде розширено новими моделями. Зокрема, бюджетний флагман Galaxy S26 FE, який готується до випуску, буде постачатися з Android 17 прямо "з коробки".

Абсолютно точно оновлення не надійде на телефони, які у 2026 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy A13 та інші популярні моделі.

