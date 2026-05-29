Які смартфони Samsung отримають оновлення до Android 17: список розширився

Android 17 вже проходить етап бета-тестування, однак повноцінний реліз нової операційки відбудеться лише влітку. Одними з перших її отримають пристрої Samsung, більше того, вже відомий список моделей, які точно зможуть оновитися до One UI 9 на базі Android 16. Їхнім власникам щонайменше до 2027 року не доведеться думати про оновлення.
Заданимивидання BGR, фірмову оболонку Samsung One UI 9 отримають понад 70 гаджетів корейського виробника – серед яких як флагмани, так і моделі середньобюджетного та бюджетного рівня.
Серія Galaxy S
- Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26
- Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE
- Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24, Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23, Galaxy S23 FE
Серія Galaxy Z
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Flip 5
Серія Galaxy A
- Galaxy A57 5G
- Galaxy A56 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A37 5G
- Galaxy A36 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy A24
- Galaxy A17 5G
- Galaxy A17 4G
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A16 4G
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A15 4G
- Galaxy A07 5G
- Galaxy A07 4G
- Galaxy A06 5G
Серія Galaxy M
- Galaxy M56 5G
- Galaxy M55s 5G
- Galaxy M55 5G
- Galaxy M54 5G
- Galaxy M36 5G
- Galaxy M34 5G
- Galaxy M17 5G
- Galaxy M17e 5G
- Galaxy M16 5G
- Galaxy M15 5G
- Galaxy M07
- Galaxy M06 5G
Серія Galaxy F
- Galaxy F70e 5G
- Galaxy F56 5G
- Galaxy F55 5G
- Galaxy F54 5G
- Galaxy F36 5G
- Galaxy F34 5G
- Galaxy F17 5G
- Galaxy F16 5G
- Galaxy F15 5G
- Galaxy F07 5G
- Galaxy F06 5G
Серія Galaxy Xcover
- XCover 7 Pro
- XCover 7
- XCover 6 Pro
Список пристроїв, які отримають оновлення до Android 17, поки що не є остаточним і, без сумніву, буде розширено новими моделями. Зокрема, бюджетний флагман Galaxy S26 FE, який готується до випуску, буде постачатися з Android 17 прямо "з коробки".
Абсолютно точно оновлення не надійде на телефони, які у 2026 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy A13 та інші популярні моделі.