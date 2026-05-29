Названо найкращий бренд Android-смартфонів за рівнем задоволеності користувачів

Samsung став лідером за рівнем задоволеності клієнтів серед усіх виробників смартфонів, включаючи Android-бренди та Apple. Про це йдеться у свіжому звіті American Customer Satisfaction Index (ACSI).

Дослідження показує, що Samsung набрав 81 бал зі 100, трохи випередивши Apple, яка отримала 80 балів. Таким чином, розрив між двома найбільшими виробниками виявився мінімальним, але формально перше місце дісталося саме корейській компанії.

У категорії Android-смартфонів Samsung впевнено посів лідируючу позицію, залишивши далеко позаду Google і Motorola. Обидві компанії отримали по 77 балів і розділили третє місце в загальному рейтингу.

Експерти пов'язують успіх Samsung з кількома факторами. Серед них – ретельно підібраний асортимент телефонів. Samsung пропонує як флагмани серії Galaxy S і складні смартфони Galaxy Z, так і більш доступні моделі серії Galaxy A. Це дозволяє бренду охоплювати практично всі цінові сегменти.

Крім того, важливу роль відіграє глибока інтеграція штучного інтелекту на рівні всієї системи та розширена програмна підтримка – багато пристроїв отримують оновлення до 6–7 років, що значно підвищує довіру покупців.

Також у звіті підкреслюється, що Samsung високо оцінюють за такими параметрами, як якість збірки, автономність, зручність використання та якість екрана.

Окремо відзначається вплив складаних пристроїв. Samsung залишається головним гравцем на ринку "розкладачок", що додатково підвищує загальну оцінку бренду. При цьому Apple поки що не представила свій складаний iPhone, а конкуренти в цьому сегменті, включаючи Google і Motorola, поступаються за рівнем опрацювання пристроїв та програмної оптимізації.

