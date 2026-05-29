У Києві оголосили І рівень небезпеки до кінця дня: що відбувається з погодою

Людей закликають триматися подалі від рекламних щитів та великих дерев.

До кінця дня 29 травня в Києві та області буде небезпечна погода - очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Як зазначає Український гідрометеорологічний центр у своєму Telegram-каналі, йдеться про І рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також Київська міська державна адміністрація у зв’язку з цим попередженням зауважила, що фахівці закликають під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Крім того, необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Похолодання на Останній дзвоник

Як повідомляв УНІАН, раніше Іван Семиліт, синоптик Українського гідрометеорологічного центру зазначив, що 29 травня в Україні та Києві дощитиме, утім це будуть короткочасні опади.

Так, у Києві це будуть невеликі опади, вночі - більш локальні. Температура вночі становитиме 8-10 градусів тепла, а вдень - 15-17 тепла.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що у вихідні 30-31 травня в більшості областей України очікується низька температура повітря. Особливо холодно буде вдень у неділю на Житомирщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині та Рівненщині - лише +10...+13 градусів.

Вас також можуть зацікавити новини: