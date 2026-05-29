Мадяр сподівається, що Україна змінить законодавство стосовно угорської мови

Угорщина очікує, що Україна погодиться з пунктами пропозиції щодо угорської мови і культурних питань угорської національної меншини.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, від чого залежить можливість проведення його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мадяр сказав на спільній преконференції з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

"Ми вже розмовляємо з нашими українським партнерами. Для нас найважливіше те, що нам потрібні гарантії стосовно 100 тисяч угорців, які живуть в Україні, що вони зможуть використовувати свою рідну мову у школі, у культурній діяльності, у державному управлінні", - наголосив Мадяр.

Угорський прем’єр додав, що Україні було передано пропозицію з 11 пунктів щодо мови та культурних питань.

"Ми хотіли би, аби українські партнери погодилися з ними. У цьому немає нічого особливо як в Європі, так і в усьому світі. Це право людини, незалежно від того, де ви живете. Якщо ви живете у поселенні або у місті, де ваша мова домінуюча, ви повинні мати змогу використовувати вашу мову", - пояснив Мадяр.

Він додав, що це стосується як учнів початкової школи, так і міського голови.

За його словами, вже було завершено кілька раундів обговорень, і Угорщина підтримує з українським партнерами зв’язки з технічних питань.

"Я сподіваюся, що нам вдасться вирішити ці 11 пунктів, і вони (українці - ред.) зможуть внести необхідні зміни до свого законодавства", - наголосив Мадяр.

Також прем’єр Угорщини додав, що міністри закордонних справ обох країн мають провести зустріч.

"Я можу підтвердити, що я був би дуже радий після цих технічних зустрічей зустрітися з президентом України десь в угорськомовних районах України і по-справжньому відкрити новий розділ у відносинах між Угорщиною і Україною", - заявив Мадяр.

Окрім того, він визнав, що між країнами є певні розбіжності.

Як повідомляв УНІАН, у травні Угорщина та Україна розпочали технічні переговори щодо захисту прав угорської меншини на Закарпатті. Йдеться про мовні, освітні та культурні права громади.

Мадяр заявив, що може зустрітися з Зеленським у Береговому Закарпатської області після завершення українсько-угорських консультацій.

Також Мадяр заявляв, що Угорщина дасть згоду на відкриття першого кластера в переговорах про вступ України до Євросоюзу після того, як будуть врегульовані питання щодо угорської меншини на Закарпатті.

