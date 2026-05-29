У мережі показали всі кольори нового iPhone 18 Pro: який із них точно стане хітом

Для iPhone 18 Pro та 18 Pro Max очікується чотири кольорові варіанти, зокрема новий Dark Cherry.

У мережі з'явилися детальні відомості про колірну палітру iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Відомий інсайдер Сонні Діксон опублікував фотографії макетів, які, як він стверджує, демонструють усі колірні рішення для майбутніх флагманів Apple.

Смартфони вийдуть у чотирьох кольорах: сріблястому, чорному, блакитному та абсолютно новому для Apple винному відтінку, який у компанії називають Dark Cherry. Він описується як насичений темно-вишневий колір з винними та бордовими нотками.

Інсайдер пише, що саме цей темно-вишневий колір має стати головною візуальною "фішкою" цьогорічних прошок, аналогічно тому, як раніше фірмовим акцентом iPhone 17 Pro став Cosmic Orange.

Крім кольорів, макети Pro-версій підтверджують і інші витоки: Apple збереже знайомий дизайн з масивним блоком камер і плоскими гранями, але фронтальна частина пристрою стане іншою. За даними інсайдерів, Dynamic Island зменшиться приблизно на 35%.

Презентація iPhone 18 Pro/Pro Max очікується восени 2026 року – разом з ними мають показати й перший складаний iPhone.

Базовий iPhone 17, згідно з витоками, вийде тільки навесні 2027 року – разом з iPhone 18e і iPhone Air 2. Таким чином, на пристрої класом нижче тепер доведеться чекати на пів року довше.

