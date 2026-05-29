Останні вихідні травня відзначаться дощами та грозами, - Гідрометцентр

У наступні три доби в більшості областей України будуть короткочасні дощі, завтра на півдні та сході країни місцями пройдуть грози.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр на своїй сторінці у Facebook, у наступні кілька діб синоптичну ситуацію по території України формуватиме поле зниженого атмосферного тиску, що зумовлюватиме дощову погоду.

У суботу, 30 травня, очікуються короткочасні дощі майже по всій території країни. У південних та східних областях вдень будуть також локальні грози. Лише на Закарпатті та сході країни у нічні години залишатиметься погода без опадів.

У неділю, 31 травня, подекуди випадатимуть нетривалі дощі локального характеру. Водночас у західних та східних областях опади будуть у супроводі грози.

У понеділок, 1 червня, на південному сході країни, вдень - у східних, північно-східних та західних областях місцями випадатимуть короткочасні дощі з грозами. Але у інших областях буде погода без опадів - завдяки поширенню впливу поля підвищення атмосферного тиску до України.

Як змінюватимуться температури

"Цього тижня температура історично знизилась за рахунок находження прохолодної повітряної маси з північних напрямків. На вихідних ситуація відчутно зміниться. Вже спочатку нового робочого тижня будемо спостерігати тенденцію до підвищення", - повідомили у Гідрометцентрі.

Так, у найближчі три доби вночі повітря охолоджуватиметься до 4-11 градусів тепла, а вдень температурах повітря коливатиметься в межах 12-19 тепла. І не лише в Закарпатті, а в понеділок - вже по всій території України приземний шар повітря прогріватиметься до 18-24 тепла.

Пориви вітру

У Гідрометцентрі також повідомили, що повітря продовжує рухатись переважно з північно-західного напрямку зі швидкістю в межах 5-10 метрів за секунду.

Водночас 30 травня у південно-західній частині України очікуються локальні пориві вітру до 15-20 м/с.

З чого почнеться літо в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Іван Семиліт, синоптик Українського гідрометеорологічного центру зазначив, що червень в Україні буде дощовий, але теплий, - середньомісячна температура передбачається в межах 19-23 градусів тепла.

На початку місяця на територію нашої країни надходитиме новий циклон із заходу, який зумовлюватиме короткочасні дощі у більшості областей, подекуди - із грозами.

У червні очікується 49-90 міліметрів опадів, в Карпатах - 117-171 мм, що в межах 80-120% норми. Так, місяць у цілому буде дощовий.

