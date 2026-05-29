'Належної підготовки до НМТ фактично немає': Лубінець розкритикував систему освіти України

За словами омбудсмана, допомогти дитині можуть лише репетитори.

Молодь втрачає зв’язок з Україною, система освіти відстає від реальності, через що держава починає втрачати дітей. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатом зустрічі з міністром освіти і науки України Оксеном Лісовим у Facebook.

"Належної підготовки учнів до НМТ (Національний мультипредметний тест - УНІАН) фактично немає. Школа не формує компетентностей, які перевіряються тестуванням. Як наслідок, допомогти дитині можуть лише репетитори. Сам знаю це як батько випускниці. Але що робити, якщо дитина не може звернутися до репетитора? Міністр визнав, що система освіти не відповідає рівню знань, який вимагається від випускників шкіл. Це системний парадокс, який потрібно негайно виправити", - зазначив він.

За словами уповноваженого, після років війни досі не забезпечене проведення тестування в укриттях у стабільному режимі, без зупинок через повітряні тривоги. У Харкові це вже працює. Водночас у Києві та інших містах із наявною інфраструктурою укриттів - ні.

"Критичною залишається тема дітей з ТОТ (тимчасово окуповані території - УНІАН). Держава фактично не забезпечила інформаційної кампанії для вступників. Формальна вкладка на сайті - це не відповідь. Як діти мають дізнатися про свої права і можливості, якщо держава не донесла це зрозуміло і доступно? Результат - катастрофічний: кількість вступників із ТОТ скорочується. Молодь втрачає зв’язок з Україною, а держава - час. При цьому МОН (Міністерство освіти і науки України - УНІАН) досі не має окремого обліку цієї категорії вступників. Без базових даних державна політика фактично формується "всліпу", - пояснив Лубінець.

Ще одна критична проблема, як він зауважив, це реформа старшої школи. Система до її впровадження не готова.

"Я отримую значну кількість звернень щодо заперечення ліквідації шкіл, відсутності транспорту, стану доріг і фактичної недоступності освіти в прифронтових, деокупованих і гірських громадах. Запускати реформу, яка фактично призведе до закриття шкіл, без підготовленої системи в умовах війни - це просто знущання над українськими дітьми та освітою", - резюмував Лубінець.

Як повідомляв УНІАН, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова вважає, що українці, які виїхали за кордон на навчання, можуть повернутися після здобуття освіти.

За її словами, молодь може побачити, що привабливі робочі місця в інших країнах не завжди їм доступні.

Водночас Лібанова наголосила, що навіть повернення всіх українських мігрантів не зупинить скорочення населення, адже в Україні висока частка людей старшого віку та низька народжуваність.

