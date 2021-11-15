Протягом 2021 року витратні матеріали для друку книг подорожчали на 42%.

У зв'язку зі світовим стрибком цін на папір український книжковий бізнес буде змушений підняти ціни на свою продукцію.

Про це повідомляє UBR.ua.

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Як пише видання, в Україні сформувався тотальний дефіцит витратних матеріалів для друку книг. Сировина і поліграфічні матеріали імпортуються, а частина великих європейських і китайських заводів з їх виробництва закрилися.

Експерти прогнозують, що середня ціна на книгу становитиме 252 гривні й може стати непідйомною для пересічного українського споживача.

"У світі через пандемію почалася певна криза з папером і зростання цін на нього. Деякі підприємства змушені були закритися або зменшити обсяги випуску. Інші - перепрофілюватися на виробництва картону для упаковок. Очевидно, що це вплине на вартість книг", – заявила директор Yakaboo Publishing Юлія Лактіонова.

Як пише видання, в Україні практично немає паперу, який виробляється безпосередньо в країні. А ціна на необхідні для поліграфії матеріали залежить від коливань курсу долара. Тому різке підвищення вартості паперу та картону також викликало їх нестачу на внутрішньому ринку.

"Якщо порівняти приріст вартості на вересень 2021 стосовно 2020 року, то він вже тоді склав 35% і продовжує зростати", – повідомила CEO видавництва Vivat Юлія Орлова.

За словами експерта, в середньому ціна на поліграфічні послуги становить близько 70% собівартості книги. Якщо видавець спочатку заклав велику суму на права і переклад, то це 50-60%, в разі, наприклад, розмальовок для дітей, мова йде про більш істотну цифру в 90%.

Також значення має і розмір тиражу: чим він більший – тим менша ціна книги, чим менший тираж – відповідно вища і ціна.

"Купівля авторських прав, переклад, редагування та друк — всі ці складові підсумкового книжкового продукту подорожчали в середньому на 42% за рік. Відповідно, сама книга прогнозовано повинна подорожчати на ті ж 42%", – уточнює Орлова.

Зростання цін на папір:

У серпні 2021 року тотальний дефіцит паперу призвів до різкого стрибка вартості книг в Україні. За рік ціни на книги зросли на 35-40%.

Автор: Олена Коваленко