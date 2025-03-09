Європа може використовувати російські заморожені активи не тільки для допомоги Києву, а й як важіль тиску на Москву.

Володимир Путін перебуває в гіршому становищі, ніж думає президент США Дональд Трамп. Європа може допомогти українському лідеру Володимиру Зеленському змусити Росію припинити війну.

Колишній посол Великої Британії у Вашингтоні та колишній радник з національної безпеки Кім Дарроч і перший посланник Великої Британії з питань зміни клімату з 2006 до 2012 року Джон Ештон у своїй статті для The Telegraph пишуть, що, оголосивши про розробку власного мирного плану щодо України, Європа почала визначати свою роль у цій війні. Тепер вона повинна піти далі, надавши Зеленському вихід із дилеми, в яку його поставила перепалка в Овальному кабінеті.

Наразі немає жодних свідчень, що Путін відмовився від своєї мети - повного контролю над Україною. Однак в обмін на ілюзію захисту від Путіна Трамп погрожує порушити економічний суверенітет України, і якщо Зеленський виступить проти обох, то ризикує втратити все.

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Мета Трампа - домогтися припинення вогню за будь-яку ціну. Це був би несправедливий мир, який не може тривати довго. Путін перегрупується і знову нападе. При цьому Трамп хоче отримати доступ до корисних копалин України. На його думку, присутність американського бізнесу сама по собі стримуватиме російську агресію.

У таких умовах Зеленському терміново потрібна нова карта для гри. Союзники в Європі можуть дати таку карту. Європейські банки мають у своєму розпорядженні майже 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Вони вже надають Україні кредити, забезпечені відсотками від цих активів, але досі не мобілізували сам капітал. Тепер настав час зробити це.

Загроза конфіскації активів, якщо Путін порушить перемир'я, не найкраща ідея. Зеленському потрібні гроші сьогодні, а не завтра. Сильна оборона - найпотужніший стримувальний фактор. Конфіскація активів, з урахуванням необхідного результату, була б не найефективнішим варіантом використання коштів. Це була б непотрібна здача моральних позицій, чим Путін і скористається. Зеленському все одно знадобиться зброя США. Поки Трамп залишається на боці Путіна, то він може заблокувати купівлю зброї на конфісковані гроші.

Було б розумніше надати Україні активи в кредит під зобов'язання, що після встановлення міцного миру Україна поверне їх Росії, як Британія повернула кредити США після Другої світової війни. Ці кошти потрібно використати для забезпечення стійких поставок зброї та матеріальних засобів, підвищення здатності України до самоозброєння та підтримки економічного відновлення.

Таким чином, Зеленський міг би протистояти втраті підтримки з боку США. Ризик військового краху знизиться, і він зможе укласти з Трампом вигіднішу угоду. Йому все одно доведеться піти на поступки в мирному процесі, але в цьому разі на Путіна також будуть тиснути з метою змусити його піти на поступки. При цьому можливість повернення заморожених активів може стати додатковим стимулом.

Доходи від заморожених активів РФ для України

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько 300 мільярдів доларів російських резервів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що цих коштів не вистачить для покриття всіх завданих Москвою збитків. Через це Україна пропонує ввести спеціальні податки і мита для російського експорту, частина з яких піде на відновлення.

За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, на Заході досі немає єдності в питанні арешту активів РФ, тому що деякі країни побоюються наслідків.

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