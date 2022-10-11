Мільнер є співзасновником і колишнім головою інтернет-компанії Mail.Ru Group, а також засновником інвестиційної компанії DST Global.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну мільярдер Юрій Мільнер, який входив в ТОП-15 російського Forbes, заявив про відмову від громадянства РФ.

Про це він написав у Twitter.

"Ми з сім'єю назавжди залишили Росію у 2014 році, після анексії Криму Росією. А цього літа ми офіційно завершили процес виходу з російського громадянства", - написав мільярдер.

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Хто такий Мільнер:

Мільнер є співзасновником і колишнім головою інтернет-компанії Mail.Ru Group, а також засновником інвестиційної компанії DST Global.

Він інвестував у Byju's, Facebook, Wish та багато інших компаній. У 2011 році DST Global придбав велику частку в Twitter.

Мільнер наполягає на тому, що він не був в Росії з 2014 року, не має активів на її території й ще в 1999 році отримав громадянство Ізраїлю.

Мільярдери, які відмовилися від громадянства РФ:

Навесні 2022 року ряд російських мільярдерів заявили про те, що не хочуть, щоб їх вважали громадянами РФ, в тому числі через те, що це може призвести до санкцій.

У переліку тих, хто відмовився від громадянства РФ були засновник Telegram Павло Дуров, співзасновник компанії з розробки мобільних ігор Playrix ігор Бухман, нафтовий бізнесмен Євген Швідлер і співзасновник цифрового банку Revolut Нік Сторонський. Всі вони мають громадянство інших держав.

Заборона на видачу віз росіянам:

За заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувавши обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%, а чиновники з РФ пригрозивши відповіддю на заборону.

При цьому у Латвії розглядають можливість анулювати візи та посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України. А в Литві запропонували питати у росіян при в'їзді в ЄС, чий Крим.

24 серпня 2022 року в Держдумі країни-агресора закликали позбавляти громадянства людей, які були помічені в критиці російської влади.

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