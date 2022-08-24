Глава литовського МЗС пригрозив ввести заборону на видачу віз росіянам на регіональному рівні.

Литва розгляне питання заборони видачі віз росіянам на регіональному рівні. Це станеться в тому випадку, якщо Європейський Союз не підтримає це рішення.

Про це повідомляє LRT.

"Перш за все ми добиваємося Європейського рішення тому, що воно найвірніше з правової точки зору. Якщо воно не буде знайдено, ми не виключаємо можливість пошуку регіонального рішення, яке включало б країни Балтії, Польщу, і, швидше за все, Фінляндію", – заявив міністр зарубіжних країн Габріелюс Ландсбергіс.

При цьому він вказав, що регіональне рішення може бути схоже на те, як Естонія не пропускає певні групи осіб.

"Прикордонник має право запитати, Чи підтримуєте ви війну в Україні, чий Крим. Якщо особа, яка перетинає кордон Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, скаже, що, на її думку, Крим не окупований, можна припустити, що допуск цієї особи не відповідає інтересам національної безпеки", – зазначив литовський дипломат.

Заборона на видачу віз росіянам - що відомо

За заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувавши обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв за останні два тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%, а чиновники з РФ пригрозивши відповіддю на заборону.

Чехія, яка головує в Раді Європейського Союзу, має намір запропонувавши країнам ЄС розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні в кінці серпня. На думку представників держави, це може бути дуже ефективна санкція.

При цьому у Латвії розглядають можливість анулювати візи і посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України.

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