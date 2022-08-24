За заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ вже виступили п'ять країн.

У Держдумі закликали позбавляти громадянства людей, які були помічені в критиці російської влади.

Як пишуть росЗМІ, з такою ідеєю до віце-прем'єра звернувся депутат Іван Сухарєв.

Він зазначив, що засудження так званої "спецоперації", як кривавий диктатор називає розв'язану проти України війну, і визнання нелегітимності російської влади деякі західні країни "планують зробити обов'язковою умовою для видачі візи".

Тому тих, хто пройде цю процедуру, пропонується або позбавляти громадянства РФ, або ж забороняти/обмежувати їм в'їзд на територію Росії.

Заборона на видачу віз росіянам - що відомо

За заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувала обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв за останні два тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%, а чиновники з РФ пригрозили відповіддю на заборону.

ЄС розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні в кінці серпня. На думку представників держави, це може бути дуже ефективна санкція.

При цьому у Латвії розглядають можливість анулювати візи й посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України. А в Литві запропонували питати у росіян при в'їзді в ЄС, чий Крим.

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