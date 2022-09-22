Відмова від виконання військового обов'язку має спричинити за собою позбавлення російського громадянства, вважають російські чиновники.

Член Ради з прав людини при президенті РФ Кирило Кабанов повідомив про розробку пропозицій щодо обов'язкового проходження військової служби уродженцями Центральної Азії, які отримали громадянство менше 10 років тому.

Про це він написав у своєму Telegram.

За його словами, розглядається можливість зобов'язати проходити військову службу протягом року "нових громадян" Росії, які отримали громадянство менше 10 років тому. Це стосується уродженців Центральної Азії, вихідців з Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та узбекистану.

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"Відмова від виконання військового обов'язку має спричинити позбавлення російського громадянства не тільки для військовозобов'язаної особи, але і для членів його сім'ї", – заявив Кабанов.

Кабанов вважає таку ініціативу "адекватною відповіддю на офіційну заборону з боку влади вищеназваних країн на участь їхніх громадян в СВО в добровільному порядку, за що їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині".

Як Кабанов зазначив у коментарі російському пропагандистському агентству ТАСС, пропозиції будуть підготовлені протягом тижня, їх направлять в Радбез РФ, Держдуму, а також керівництву адміністрації президента.

Часткова мобілізація в Росії: як відреагували країни ОДКБ

Як писав УНІАН, Росія, яка відчуває гостру потребу в людських ресурсах для продовження війни проти України, не знаходить підтримки серед країн Організації договору про колективну безпеку.

У травні президент РФ Володимир Путін покликав "однодумців" з Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану на ювілейний саміт ОДКБ. Під час зустрічі він розповів про війну в Україні, але підтримку знайшов тільки з боку Білорусі.

Проте в серпні Росія почала вербувати громадян Узбекистану, Таджикистану і Киргизстану до лав російської армії. А 13 вересня ЗСУ вперше взяли в полон російського найманця з Узбекистану.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації. Заявлена мета зібрати до 300 тисяч осіб, в першу чергу нібито залучатимуть громадян з бойовим досвідом. За цим послідувала публікація указу Путіна. В опублікованій версії пропущений один з пунктів. Російські ЗМІ повідомляли, що в ньому йдеться про призов одного мільйона осіб. При цьому напередодні в країні значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

Казахстан і Киргизстан, що входять в ОДКБ, і Узбекистан, що вийшов з організації в 2012 році, у відповідь на це застерегли своїх громадян від участі у війні на боці Росії та нагадали про кримінальну відповідальність.

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