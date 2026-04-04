'Нова пошта' підвищує ціни: скільки доведеться платити за доставку з 13 квітня

Логістична компанія "Нова пошта" з 13 квітня оновлює тарифи на свої послуги. Доставка подорожчає в середньому на 10-20 грн в залежності від ваги та напряму.

Як повідомляє пресслужба компанії, основною причиною називають зростання витрат на пальне, електроенергію, зв'язок та послуги партнерів.

"Поточна ринкова ситуація супроводжується суттєвим зростанням операційного навантаження, зокрема через підвищення вартості життя, нестабільність на світовому енергетичному ринку та зростання цін на пальне. Додатково зросла вартість послуг партнерів – від звʼязку до електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість доставки по місту документів становитиме 70 грн, по Україні – 80 грн.

Доставка по місту з 13 квітня становитиме:

до 2 кг – 70 грн;

до 10 кг – 115 грн;

до 30 кг – 180 грн.

Доставка по Україні:

до 2 кг – 90 грн;

до 10 кг – 135 грн;

до 30 кг – 200 грн.

Вантажі понад 30 кг:

між відділеннями по місту 7 грн/кг;

між відділеннями по Україні: від 11 грн/кг залежно від тарифної зони.

При цьому компанія залишає безплатним пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісію за оголошену цінність до 500 грн.

Також частина послуг залишається без змін у вартості: зберігання посилок у відділеннях; послуга "Пункт передачі"; доплата за відправку з села або селища; пакування середніх (до 10 кг) і великих (до 30 кг) посилок.

Як писав УНІАН, з 1 квітня державна "Укрпошта" вперше з 2024 року оновила частину тарифів на пересилання посилок. Для найменших посилок зміни становлять 5 грн. У компанії пояснили це зростанням операційних витрат – насамперед на пальне, обслуговування інфраструктури та підтримку безперервної роботи мережі в умовах блекаутів.

1 квітня окупанти знищили термінал "Нової пошти" у Луцьку, вдаривши "Шахедами". Всі співробітники перебували в укриттях в момент влучання і не постраждали.

