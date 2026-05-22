Посилки за 1-2 години: 'Нова пошта' запустила власну кур’єрську доставку в країні ЄС

Компанія "Нова пошта" запускає власну кур’єрську доставку в пʼяти регіонах Чехії, яка працюватиме без вихідних.

Як повідомляє пресслужба логістичного гіганта, послуга вже доступна у Празі, а також у Пльзенському, Південно-Моравському, Моравсько-Сілезькому та Карловарському краях.

Зазначається, що компанія запровадила двогодинні часові вікна доставки з обов'язковим попереднім інформуванням. Відтепер клієнти можуть викликати курʼєра для відправлення чи отримання посилки у межах міста протягом 1-2 годин або обрати власний зручний час доставки.

За добу посилка буде доставлена до 16 міст Чехії, а також у Братиславу, Мілан, Варшаву та Берлін. Доставка до Львова займає два робочі дні.

Крім того, СЕО Nova Post в Чехії Андрій Артеменко зазначив, що у разі успішного пілотування, вже з червня компанія планує розширити цей формат на всю країну.

Компанія також спростила процес відправки. Клієнтам більше не потрібно самостійно пакувати посилки для відправки з адреси або через поштомати AlzaBox (мережа автоматизованих поштоматів), оскільки кур’єр має із собою все необхідне для пакування. Також не потрібно маркувати відправлення: достатньо будь-яким способом позначити номер посилки, або це зробить кур’єр під час оформлення.

Оплатити доставку можна онлайн, готівкою або банківською карткою через POS-термінал під час передачі чи отримання посилки, а при отриманні в поштоматі через мобільний застосунок Nova Post.

Зазначимо, що компанія "Нова пошта" працює в Естонії, Італії, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Чехії, Молдові, Іспанії, Франції, Австрії, Нідерландах, а також у Великій Британії.

Нова пошта - головні новини

З 13 квітня логістична компанія оновила тарифи на свої послуги. Доставка подорожчала в середньому на 10-20 грн в залежності від ваги та напряму.

У лютому повідомлялося, що "Нова пошта" розпочала партнерство з американською компанією, яка займається експрес-доставкою та логістикою United Parcel Service (UPS) для доставки відправлень з США в Україну. Таким чином США стала 17-ою країною за межами України, де запрацювала "Нова пошта".

