'Економіка просто не виживе': головний банкір РФ заговорив про завершення війни

Голова найбільшого державного банку Росії попередив про падіння інвестицій, високі ставки та ризик глибокої економічної кризи.

Голова найбільшого державного банку Росії "Сбербанк" Герман Греф публічно закликав якнайшвидше припинити бойові дії в Україні, заявивши, що затяжна війна створює дедалі більший тиск на російську економіку.

В інтерв'ю російському державному телебаченню, яке цитує The Moscow Times, банкір зазначив, що наслідки війни вже відчувають пересічні росіяни.

"Я не вірю, що в цій країні є хтось, чиєю головною турботою є щось інше, ніж якомога швидше припинення військових дій", – сказав Греф.

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За словами банкіра, повномасштабна війна, яка триває з лютого 2022 року, призвела до різкого зростання процентних ставок, дефіциту пального та погіршення економічної ситуації. Греф наголосив, що російська економіка не зможе довго функціонувати в умовах надзвичайно високих ставок.

"Економіка просто не може вижити протягом тривалого періоду під вагою надзвичайно високих реальних процентних ставок", – заявив він.

Також він розкритикував монетарну політику влади, назвавши її "абсолютно ірраціональною", та закликав знизити ключову ставку.

За його словами, економіка вже "переохолоджена", а подальше утримання високих ставок лише поглиблюватиме кризу. Греф повідомив, що інвестиції в російську економіку вже скоротилися більш ніж на 14%, а цього року можуть знизитися ще приблизно на 3%.

Серед інших негативних наслідків він назвав падіння зарплат, скорочення робочих місць і проблеми на паливному ринку, які, зокрема, посилюються ударами українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі.

Наприкінці 2024 року Центральний банк РФ підняв ключову ставку до 21% – найвищого рівня за два десятиліття. Хоча згодом її знизили до 14,25%, регулятор попередив, що через інфляцію, дефіцит бюджету та нестабільність на паливному ринку ставки можуть залишатися високими тривалий час.

Путін вже визнавав проблеми

Це вже не перший випадок, коли Герман Греф публічно критикує економічну політику Кремля. Минулого року Володимир Путін заперечував його заяви про стагнацію економіки та стверджував, що ситуація перебуває під контролем.

Водночас нещодавно сам правитель РФ визнав, що українські удари по енергетичній інфраструктурі створюють серйозні проблеми для російської економіки.

Додатковим свідченням труднощів стала ситуація в окупованому Криму, де російська влада нещодавно запровадила режим надзвичайної ситуації та тимчасово припинила продаж пального цивільному населенню через наслідки атак українських безпілотників.

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