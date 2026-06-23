Економіка РФ буксує, але не валиться: що стримує крах путінського режиму, - The Economist

Експерти фіксують ознаки виснаження економіки РФ, однак ресурсів для продовження війни їй поки вистачає.

Російська воєнна економіка стикається з труднощами, що лише збільшуються, однак наразі немає ознак її швидкого краху, пише The Economist.

Останнім часом дедалі більше економістів з аналітичних центрів заявляють про погіршення ситуації в Росії. Зокрема, в Кільському інституті світової економіки стверджували, що російська економіка стикається зі "структурним виснаженням". Навіть офіційні дані РФ вказують на скорочення ВВП на 0,2% у першому кварталі цього року.

Однак, як зазначає видання, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія продовжувала функціонувати, попри прогнози про економічний колапс. Країна переорієнтувала торгівлю на Китай та Індію, а також активно використовувала бюджетні резерви для фінансування армії, інфраструктурних проєктів і соціальних виплат.

Відео дня

За даними The Economist, з 2022 по 2025 роки реальний ВВП на душу населення в Росії зріс на 12%. Хоча цей показник поступається темпам розвитку інших великих економік, що розвиваються, він виявився значно кращим за численні прогнози щодо глибокої економічної кризи.

Видання звертає увагу, що підвищення ПДВ з 20% до 22% у січні стимулювало росіян активніше витрачати кошти наприкінці 2025 року, що підтримало економічне зростання тоді, але послабило його на початку 2026 року.

Водночас альтернативні оцінки економічної активності свідчать більше про уповільнення зростання, ніж про спад. Дані російського банку "ВЕБ" також вказують на прискорення економіки у березні та квітні, зокрема завдяки стрибку цін на нафту.

Ситуація в окремих секторах залишається неоднозначною. Знайти роботу стало складніше, ніж рік чи два тому. Проте безробіття все ще перебуває поблизу історичного мінімуму в близько 2%.

Крім того, Росії стає дедалі складніше експортувати енергоносії через удари України по енергетичній інфраструктурі та падіння цін на нафту після нещодавнього стрибка. Попри це, обсяги експорту товарів у квітні були дещо вищими, ніж роком раніше.

The Economist відмічає, що минулого року Росія спрямувала на військові потреби близько 7-8% ВВП. Ці колосальні видатки, як стверджують ті, хто передбачає кризу, відбирають робочу силу в інших галузях економіки, а також виснажують державні фінанси. Втім, видання зазначає, що збільшення оборонних видатків становить близько 3-4% ВВП порівняно з довоєнним рівнем, що є значним показником, але недостатнім для обвалу.

Тим часом, фіскальні проблеми Росії поки що не катастрофічні. Влада може підвищувати податки, використовувати резервні фонди чи залучати кошти на внутрішньому ринку.

У 2026 році ВВП Росії може зрости близько на 1%, що можна порівняти з прогнозованими темпами зростання у Франції чи Канаді. Нові санкції, падіння нафтових цін або посилення українських ударів по енергетичній інфраструктурі здатні додатково сповільнити цей показник, однак для серйозного підриву російської воєнної економіки знадобиться щось радикальніше.

Економіка Росії – останні новини

19 червня видання Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, що російська економіка через воєнну модель господарювання опинилася у "вибухонебезпечній ситуації", коли будь-який економічний шок може стати спусковим механізмом для серйозної кризи.

Раніше агентство Bloomberg писало, що в Кремлі дедалі більше покладаються на дорогі внутрішні запозичення для фінансування війни, оскільки міжнародні санкції значною мірою перекрили зовнішні джерела фінансування. Протягом наступного десятиліття Росія виплатить щонайменше 15% ВВП у вигляді відсотків за боргом, що приблизно дорівнює сукупному обсягу державного боргу країни на сьогодні.

Вас також можуть зацікавити новини: