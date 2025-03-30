Економічне зростання Росії залежить від війни в Україні.

Протягом усієї війни в Україні величезні державні витрати на військові потреби підтримували російське виробництво і приглушували вплив західних санкцій. У результаті російська економіка стала залежати від війни в плані робочих місць, зарплат і зростання. Тож відмова від цього військового підживлення після досягнення мирної угоди становить значний економічний ризик для Кремля, пише The Wall Street Journal.

Військові витрати в поєднанні зі стійким потоком доходів від експорту нафти допомогли російській економіці не зруйнуватися після вторгнення Росії в Україну. Більшість економістів прогнозували довгий і глибокий економічний спад у Росії, але замість цього ВВП країни впав лише на 1,4% того року і зріс на 4,1% у 2023 і 2024 роках, згідно з офіційною статистикою. Однак якщо мир буде укладено, то будь-яке подальше скорочення військових витрат Росії, найімовірніше, залишить у фінансах Кремля вирву, яку буде важко заповнити, зазначають економісти.

Так, за оцінками Хелі Сімоли, старшого економіста Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії, щонайменше 40% економічного зростання Росії торік було безпосередньо зумовлене виробництвом, пов'язаним із війною, не враховуючи побічного ефекту від зростання споживання, спричиненого підвищенням зарплат і виплат, пов'язаних із війною.

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Крім того, виплати сім'ям російських солдатів, які воюють в Україні, підвищили добробут деяких найбідніших районів країни. Припинення такого стимулювання призведе до зниження внутрішнього споживання, кажуть економісти.

"Якщо Кремль хоче уникнути економічного колапсу, йому доведеться продовжувати витрачати кошти на нинішньому рівні ще довго після закінчення війни. Якщо військові витрати будуть скорочені, це призведе до втрати робочих місць і загального розчарування в багатьох російських регіонах", - говорить Яніс Клюге, експерт з Росії з Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки.

Водночас, зазначає WSJ, російська економіка безумовно виграє від завершення війни, завдяки потенційному скасуванню деяких санкцій, поліпшенню торговельних відносин і підвищенню довіри бізнесу.

Росії також необхідно продовжувати вливати гроші у свій оборонний сектор, щоб відновити боєздатність після значних втрат в Україні. Це, на думку деяких аналітиків, може забезпечити економічну "м'яку посадку" після будь-якого завершення війни.

Президенту Росії Володимиру Путіну "буде потрібно поповнити арсенали, що означає, що військові витрати залишаться високими протягом декількох років після війни", - каже колишній співробітник російського центрального банку Олександра Прокопенко. "Мирний договір стане ще одним шоком для економіки, але шоком керованим".

Однак зберегти нинішній рівень військових витрат у мирний час буде непросто. Цього року федеральний бюджет виділяє на оборону 13,5 трильйона рублів, або близько 160 мільярдів доларів, або понад 6 % ВВП, що можна порівняти з піковими показниками радянської епохи. Протягом усієї війни Росія мала дефіцит бюджету, а дві третини ліквідних активів її Фонду національного добробуту були витрачені після вторгнення в Україну. Підприємствам, які витратили час і гроші на перехід до військової економіки, також потрібен час, щоб перебудуватися на мирний лад.

Як йдеться в аналітичній записці Capital Economics, зниження рівня витрат може призвести до уповільнення зростання або навіть рецесії в Росії в найближчій перспективі.

Війна в Україні та російська економіка

Видання Bloomberg повідомляли, що економіка Росії тріщить по швах. Зазначається, що президент США Дональд Трамп може завдати вирішального удару.

Крім того, видання Financial Times писало, що військова економіка РФ - це картковий будиночок. Фінансова основа політики російського диктатора Володимира Путіна виглядає все більш крихкою. Високопоставлені представники правлячої еліти Росії вже публічно висловлюють занепокоєння.

Також російський газовий гігант "Газпром" зіткнувся з масштабними проблемами - від порушення ланцюжків поставок до обмеження доступу до європейського ринку, на якому компанія домінувала.

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