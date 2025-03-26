Компанія намагається зосередитися на внутрішньому ринку, але вона втратила ключових клієнтів.

Російський газовий монополіст "Газпром" намагається оговтатися від рекордних збитків. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну руйнує компанію.

Видання Financial Times пише, що цього року загальний обсяг постачань у Європу і Туреччину може скоротитися більш ніж уп'ятеро порівняно з 2019 роком і впаде до 47 млрд куб. м і 34 млрд куб. м у 2034 році, а дефіцит становитиме 15 млрд рублів.

"Газпром" зіткнувся з масштабними проблемами - від порушення ланцюжків поставок до обмеження доступу до європейського ринку, на якому компанія домінувала, доки не спровокувала найважчу енергетичну кризу в Європі за останні півстоліття.

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Голова ради директорів "Газпрому" Олена Ілюхіна хоче об'єднати розрізнені підрозділи газового гіганта в "єдину, вертикально інтегровану компанію". Крім того, пропонується скоротити витрати - від відряджень та оренди офісів до зв'язків із держорганами - і позбутися непрофільних активів, зокрема мережі метанових заправок.

Також вона запропонувала провести наймасштабніше скорочення персоналу в штаб-квартирі компанії. На початку 2025 року Ілюхіна представила детальну схему скорочення штату, яка передбачала закриття щонайменше трьох департаментів, зокрема створеного 2022 року для пошуку шляхів заміни західних технологій на російські альтернативи. Ще вісім відділів, включно із зовнішньоекономічними зв'язками та капремонтом, призначено для злиття, а юридичні, податкові та казначейські функції об'єднають у центральний вузол.

Усі ці заходи мають допомогти компанії, але поки що становище "Газпрому" хитке. У січні газовий гігант попросив уряд зберегти монополію на експорт трубопровідного газу до 2050 року і "виключити конкуренцію" між російськими гравцями на світовому ринку СПГ, де він поступається позиціями "Новатеку".

Ілюхіна також наполягає на підвищенні внутрішніх цін на газ, стверджуючи, що нинішня ситуація не дозволяє генерувати достатньо коштів для інвестицій в інфраструктуру.

Згідно з її реформами компанія має зосередитися на внутрішньому ринку, пропонуючи все - від газу до електроенергії та фінансових послуг. Але останніми роками "Газпром" втратив ключових клієнтів, особливо бізнес з великими капіталами, поступившись ними "Роснафті", якою керує давній союзник глави Кремля Ігор Сєчін.

Проблеми Газпрому - останні новини

2 травня 2024 року стало відомо, що газовий гігант Росії повідомив про свій перший чистий збиток із 1999 року через скорочення постачань до Європи та зниження цін на паливо. Після цього "Газпром" розпочав розпродаж майна.

Крім того, 27 листопада 2024 року акції "Газпрому" впали до історичного мінімуму через стрімке знецінення російського рубля.

18 березня 2025 року стало відомо, що "Газпром" 2024 року знову зазнав збитків, які цього разу склали 1,076 трильйона рублів або 12,89 мільярда доларів.

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