Експерт вважає, що квартири в модернізованих будинках значно зростуть в ціні.

В Україні після запуску президентської ініціативи з термомодернізації багатоквартирних будинків ціни на квартири в таких будинках істотно зростуть.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявила керівник "Першої муніципальної школи ОСББ" Ірина Головатенко.

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За її словами ОСББ очікують від чиновників деталізації президентської ініціативи та ясності в процедурах участі в програмах з підвищення енергоефективності.

"Всі ОСББ знають про "теплі" кредити та про місцеві програми співфінансування, але більшість ОСББ нарікає на непрозорість процедур, нечесність проведення конкурсів, бюрократію і "договорняки". Тому надій в ОСББ на ініціативу президента багато, але і побоювань достатньо", - сказала вона.

Експерт зазначила, що квартири в модернізованих будинках значно виростають в ціні: "тюнінг" свого житла – це інвестиції, які окупляться в майбутньому.

Значною проблемою, однак, є відсутність достатньої інформації про наявні можливості та деталі програм.

Держава також приділяє мало часу розвінчанню міфів про роботу об'єднань громадян. Іноді такі міфи бувають дуже дивними, наприклад, людей залякують неіснуючою перспективою втрати своєї квартири за несвоєчасне "не погашення теплого кредиту" з боку ОСББ.

"Ці забобони дуже заважають розвитку об'єднань", - вважає вона.

"Велика термомодернізація" по-українськи, на думку Головатенко, стане маркером поліпшення стану багатоквартирних будинків і дозволить підвищити відповідальність громадян.

"Українцям потрібно пояснити, що за ЖКГ-законами кожен власник квартири несе відповідальність за стан всього будинку, і що держава, виділяючи кошти на термомодернізацію, лише допомагає нам, власникам, удосконалити будинки, а не перебирає відповідальність на себе", - додала Головатенко.

Підвищення енергоефективності:

Програма "Енергодім" пропонує два пакети заходів з підвищення енергоефективності.

Пакет "легкий" передбачає проекти вартістю в середньому 1,7 мільйона гривень, з яких 40 відсотків компенсується Фондом. Обов'язковими пунктами такої модернізації є установка в будинках лічильників та індивідуального теплового пункту, а також утеплення труб.

Пакет "комплексний", крім обов'язкових заходів з" легкого " пакету, передбачає повне утеплення будівель: теплоізоляцію стін, покрівлі та підвалів. Середня вартість такого комплексного пакету становить десять мільйонів гривень.

Опалювальний сезон:

НАЕК "Енергоатом" планує проходити опалювальний сезон з підключеними 14-ма атомними енергоблоками з 15-ти.

Міністерство енергетики затвердило прогнозний баланс електроенергії на 2022 рік, який передбачає збільшення виробництва електроенергії на 2,5%.

1 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський під час щорічного послання в залі парламенту заявив про те, що Україна у 2022 році починає масштабну програму "Велика термомодернізація", яка дасть можливість застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоносії.

Автор: Ганна Бредіхіна