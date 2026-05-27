Незрозумілий податок на електромобілі позбавив Україну тисяч бойових роботів, – BI

Якби цей податок не було запроваджено, українські військові змогли б закупити у першій половині 2026 року на 5000 наземних безпілотників більше.

Повернення ПДВ на електромобілі ненавмисно позбавило Україну тисяч наземних дронів, необхідних їй на передовій. Як заявив виданню Business Insider генеральний директор Української ради оборонної промисловості Ігор Федорко, якби в січні не було введено 20-відсотковий ПДВ на електромобілі, українські військові, ймовірно, змогли б закупити в першій половині 2026 року на 5000 безпілотних наземних роботів більше.

"Ми знаємо, що наш уряд закуповує 25 000 одиниць у першій половині цього року. Якби вони змогли закупити на 20% більше, це було б 5 000. Для наших збройних сил це дуже багато", – сказав він.

Оскільки безпілотні наземні транспортні засоби є відносно новим товаром, відповідно до торговельних стандартів країни їх віднесли до тієї ж категорії, що й електромобілі.

Минулого тижня депутати внесли законопроект, спрямований на вирішення цієї проблеми, який визначить дрони як окремий товар, звільнивши їх від 20% податку. Обговорення законопроекту заплановано на найближчі два тижні, але Федорко припускає, що навіть якщо його ухвалять негайно, знадобиться близько двох місяців, щоб його ефект повністю проявився і виробництво відновилося.

"Звільнення від податку дозволить заощадити понад 8–10 мільярдів гривень, що становить близько 200 мільйонів доларів. Для нас це величезна сума", – каже він.

Проблема з податком на безпілотники

За словами Федорка, із введенням новго податку військові закупівельники виявили, що їхні бюджети на наземні дрони необхідно збільшити на 20%, але спочатку були збиті з пантелику новим процесом, оскільки оборонна техніка та зброя за замовчуванням звільнені від ПДВ.

На тлі цієї плутанини виробники дронів не могли отримати державні контракти – життєво важливе джерело фінансування для великих виробників – протягом трьох місяців, додав він.

"Три місяці без закупівель – це божевілля. Без цього неможливо жити", – сказав Федорко.

Новий ПДВ також додає тижні бюрократичних затримок, оскільки компаніям доводиться звертатися до державних податкових служб і ретельно документувати процес закупівель:

"Федорко сказав, що деяким компаніям довелося скоротити виробничі потужності до третини від торішніх, щоб залишитися платоспроможними, скоротивши штат співробітників або інженерів".

Деякі намагалися перекласифікувати свої дрони як танки або бронетехніку, тоді як інші продавали свої безпілотні наземні апарати добровольчим організаціям. Так, наприклад, компанія Tencore, виробник популярного гусеничного дрона TerMIT, заявила, що їй довелося покладатися на волонтерські організації, оскільки вона не могла отримати державні контракти протягом п’яти місяців.

Рішення проблеми розроблялося шість місяців

Військові наземні безпілотники були настільки новими, що у законодавців виникли проблеми з їх визначенням, сказав Федорко. Правила Європейського Союзу щодо товарних категорій, на яких Україна базує свою власну класифікацію товарів, також не містять чітких специфікацій для цих безпілотних систем.

Хоча закупівлі наземних безпілотників відновилися навесні, виробники кажуть, що місяці затримки вже позбавили передові війська необхідного обладнання.

"Для України шість місяців здаються вічністю", – сказав Федорко.

Скасування пільг з ПДВ на електрокари

З 1 січня 2026 року в Україні скасували пільги з ПДВ на імпорт електромобілів, що призвело до подорожчання електрокарів.

Раніше фахівці Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів прогнозували, що в разі припинення дії пільг електрокари подорожчають приблизно на 30% – у випадку електромобілів із Китаю, і на 20% – щодо європейських авто.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що пільги на електромобілі були недоречними через війну та гостру потребу України в грошах. Загалом, за підрахунками фахівця, за останні роки бюджет через них втратив понад 60 мільярдів гривень.

