Зокрема, законом передбачаються штрафи від 1,7 до 5,1 тисячі гривень.

Верховна Рада України ввела штрафи за перешкоджання посадовцям у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, за закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки" (№ 3931) проголосували 286 народних депутатів України.

Змінами до закону передбачається, що за створення перешкод у діяльності уповноважених осіб центрального органу виконавчої влади, який реалізує держполітику з питань контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки, пов’язаній з проведенням перевірок, передбачений штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн).

За те саме діяння, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, передбачається штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн).

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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Також Кабінет міністрів України має у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із ним та забезпечити те саме для міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Зазначається, що у 2022 році вони повинні поінформувати ВР про стан виконання закону.

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Автор: Надя Пришляк