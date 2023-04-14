Наступний аукціон з продажу цього об'єкта буде оголошено пізніше.

Переможець аукціону з приватизації Білгород-Дністровського порту, що в Одеській області, не сплатив лот у відведений термін.

Про це повідомив начальник регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

"Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" не оплатив лот у терміни визначені законом - до 10 квітня. Це означає, що переможець аукціону втратив гарантійний внесок, що вже перераховано у державний бюджет (а це 18,7 млн грн) та можливість брати участь у торгах за цей обʼєкт", - повідомив Славський.

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За його словами, наступний аукціон буде оголошено одразу після отримання останньої звітності від порту.

Приватизація Білгород-Дністровського порту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях оголосило аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства 2Білгород-Дністровський морський торговельний порт" (Одещина) на 3 березня, але він не відбувся через відсутність учасників. Через це стартова ціна лота зі 187 млн грн зменшилася до 93,7 млн грн.

13 березня аукціон відбувся, його переможцем стала компанія "Укрдонінвест", яка запропонувала за лот 220 млн грн.

Білгород-Дністровський порт - довідка

Нерухоме майно порту розташоване в Одеській області в місті Білгород-Дністровський, курортному смт Затока (порто-пункт "Бугаз" і база відпочинку "Прибой").

Порт має виходи до девʼяти причалів у порту та одного причалу у портопункті. До складу обʼєкту також входять 9 суден, 4 тепловози, 18 портальних кранів та 47 транспортних засобів (частина транспорту надана в оренду). Підприємство наразі працює як "сухий порт".

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