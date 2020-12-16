За прийняття відповідного законопроекту проголосували 228 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Верховна Рада в рамках повторного розгляду після вето президента прийняла закон "Про електронні комунікації", що адаптує українське законодавство у сфері електронних комунікацій до європейських стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного законопроекту №3014 проголосували 228 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Представляючи законопроект, заступник голови парламентського комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко підкреслив, що нова редакція закону враховує всі рекомендації президента.

"Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації опрацював пропозиції президента України та визнав їх обґрунтованими. Члени комітету напрацювали та подали 66 правок, які повністю відображають пропозиції президента", - сказав він.

Зокрема, закон визначає правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій і радіочастотного спектру, встановлює повноваження держави з управління і регулювання діяльності в цих сферах; визначає обов'язки та принципи відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.

Також закон визначає основні принципи діяльності та повноваження регуляторного органу у сфері електронних комунікацій.

Крім цього, законом визначаються правові засади діяльності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

Також він передбачає введення повідомного принципу реєстрації суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій; встановлення виключного переліку вимог до учасників ринку; запровадження консультацій з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають їх інтереси; удосконалення контролю (нагляду) у сфері електронних комунікацій з метою її спрямування на попередження правопорушень і зниження потенційно можливого тиску на суб'єктів господарювання, зменшення кількості перевірок цих суб'єктів на їх території.

Закон також встановлює відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації.

Хронологія подій

30 вересня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект "Про електронні комунікації", що адаптує українське законодавство у сфері електронних комунікацій до європейських стандартів.

У жовтні президент України Володимир Зеленський ветував закон.

Він зазначив, що закон не міг бути підписаний у зв'язку з тим, що регулювання низки питань, які, відповідно до Конституції України, можуть визначатися виключно на рівні законів.

Крім цього, відповідно до закону, надання електронних комунікаційних мереж та послуг на території України було виключним правом юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих відповідно до законодавства (резиденти України), при цьому вимоги до структури власності таких суб'єктів закон не містить.

Згідно з зауваженнями президента, закон також не враховував низку вимог національної безпеки, недостатньо деталізовано прописує діяльність регуляторного органу у сфері електронних комунікацій, а також містить низку невідповідностей з іншими законодавчими актами та технічних неточностей.

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Автор: Павло Степанець