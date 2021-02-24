Зазначається, що такі масштабні роботи на повітронагрівачах виконуються раз на 20-25 років.

До кінця листопада 2021 року на меткомбінаті "Азовсталь" Групи "Метінвест" планують завершити розпочатий у лютому капітальний ремонт двох повітронагрівачів доменних печей №3 та №4. Вартість ремонту кожного з них - близько 3,5 млн доларів.

Про це повідомили в прес-службі холдингу. Зазначається, що такі масштабні роботи на повітронагрівачах виконуються раз на 20-25 років.

Крім того, як розповіли в компанії, в доменному цеху "Азовсталі" йде підготовка до капітального ремонту повітронагрівачів №11 доменної печі №3 і №12 домни №4. Попереду - заміна металоконструкцій і монтаж вогнетривкого футерування. Читайте також"Метінвест" у 2020 році почав випуск високоміцної сталі за передовими технологіями

Після закінчення цих робіт повітронагрівачі місяць будуть перебувати на розігріві.

У ході ремонту збільшать площу нагріву для підвищення температури гарячого дуття на 20-30 градусів і скорочення витрати коксу. Як повідомили в "Метінвесті", на третій доменній печі площа нагріву вже збільшена на двох повітронагрівачах з п'яти.

Під час ремонту повітронагрівачів їхнє виведення з роботи компенсують шляхом подачі природного газу в доменний цех. Таким чином, зазначають у компанії, вдасться звести до мінімуму вплив на обсяги виробництва і витрату коксу.

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Автор: УНІАН