Українці підняли економіку Польщі: в МЗС оцінили їх внесок у ВВП

Рівень зайнятості серед українців у Польщі у 2024 році становив 78%.

Громадяни України підсилили економіку Польщі. Внесок українців у зростання польської економіки оцінюють у 2,7% ВВП, повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Польщі у соцмережі Х.

"Українці не просто знаходять притулок у Польщі – вони активно сприяють розвитку польської економіки", - повідомили в МЗС Польщі.

За даними польської сторони, рівень зайнятості серед українців у Польщі у 2024 році становив 78%. При цьому внесок громадян України у зростання польської економіки оцінюють у 2,7% ВВП.

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"За цими статистичними даними стоять реальні історії інновацій та розвитку бізнесу. Ми не просто сусіди – ми будуємо міцніше майбутнє. Разом", - додали в МЗС Польщі.

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Середня зарплата в Польщі у лютому становила 9 966 злотих (близько 119 тисяч гривень). За орієнтовним розрахунком, після сплати податків працівник може отримувати близько 7,1 тис. злотих, або 85 тис. грн. Для порівняння, середня зарплата українців після сплати податків становила 21 807 грн.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик заявив, що польська економіка в значній мірі залежна від біженців з України. Він також розкритикував ідею партії "Право і справедливість" депортувати безробітних військовозобовʼязаних українців з Польщі.

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