Названі найпопулярніші вакансії від Міноборони: які зарплати пропонують українцям

Значну активність по відгуках спостерігали в густонаселених областях, як Київська, Дніпропетровська, Одеська.

Протягом 2024 року в розділі "OLX Робота" було розміщено на платформі майже 3000 оголошень про можливості служби в Силах оборони.

Як повідомили в компанії, популярність набули не лише вакансії для військових спеціальностей, а й оголошення для працівників робітничих професій, необхідних у ЗСУ, зокрема кухарів, водіїв та слюсарів. Загалом близько 30 000 кандидатів відгукнулися на ці пропозиції.

Серед військових спеціальностей найбільший попит з боку кандидатів мали вакансії водіїв, стрільців, операторів БпЛА, командирів і медиків. Значну активність по відгуках про оголошення на службу в ЗСУ спостерігали в густонаселених регіонах, таких як Київська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Львівська області.

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Вакансії на службу у підрозділах ППО, операторів FPV-дронів і кухарів отримали найбільшу кількість відгуків. Середня заробітна плата, запропонована на таких посадах, становила 70 000 грн, у ППО - 60 000 грн, а для інструкторів та бухгалтерів - 35–36 000 грн.

В "OLX Робота" відзначають, що з другої половини 2024 року спостерігалось зростання попиту на розміщення вакансій від окремих військових бригад.

Рекрутинг в Україні – останні новини

У жовтні 2024 року в Міноборони повідомили, що у застосунку "Резерв+" можна шукати вакансії в Силах оборони. Тоді за перші два тижні надійшло понад 5 тис заявок від українців, найбільш популярні вакансії - оператори БПЛА, робота в розвідці та штабі.

Як повідомляли у Міноборони, вакансії, пов’язані з БПЛА, водійськими та стрілецькими напрямками, користуються найбільшим попитом серед військовослужбовців, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу української армії.

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