На ці професії знизився попит: кого роботодавці шукають значно рідше

Найбільше падіння спостерігається на вакансії домробітниць, таксистів та вакансії, які підходять для студентів або початку кар’єри.

У квітні 2026 року ринок праці демонстрував помітне скорочення попиту серед роботодавців у низці професій, особливо в сервісному сегменті, порівняно з квітнем 2022 року.

За результатами дослідження "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН, найбільше падіння спостерігається на вакансії домробітниць, таксистів та вакансії, які підходять для студентів або початку кар’єри.

Зазначається, що найбільше зниження кількості вакансій зафіксовано на позиції домробітниць – на 68%. Якщо у квітні 2022 року роботодавці шукали таких працівників у 287 вакансіях, то у квітні 2026 року лише у 93 вакансіях.

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Також суттєво знизився попит на:

таксистів – зниження на 67% (з 646 вакансій у квітні 2022 року до 213 у квітні цього року);

вакансії, які підходять для початку кар’єри та студентів – 65% (з 2 863 до 993 вакансій);

торгових представників – 65% (з 1 050 до 369 вакансій);

інші вакансії у сфері "клінінгу та домашнього персоналу" – 60% (з 445 до 176);

репетиторів – 57% (з 67 до 29).

Серед професій, де попит скоротився на 20–50%, найбільше зниження зафіксовано на вакансії для зварювальників – 46%, зі 175 до 94 вакансій. Також знизився попит на косметологів – 43%, кількість вакансій скоротилася з 35 до 20.

Крім того, менше вакансій стало й для менеджерів із закупівель – на 38% (з 21 до 13 вакансій), а також для менеджерів у сфері "готельно-ресторанного бізнесу та туризму" – на 33% (з 21 до 14 вакансій).

До переліку увійшли й вакансії офіс-менеджерів. Кількість вакансій для них зменшилася на 28%, з 111 до 80 вакансій.

Серед професій, де скорочення кількості вакансій було в межах до 20%, зафіксовано помірні зміни на ринку праці:

кондитери – 16%;

дизайнери у сфері "реклами та дизайну" та технологи у сфері "виробництва та робітничих спеціальностей" – 12%;

оператори ПК – 11%;

менеджери інтернет-магазинів – 11%;

агрономи – 10%.

Робота в Україні - останні новини

За даними Держстату, середньомісячна заробітна плата у першому кварталі становила близько 28,8 тис. грн. При цьому у чоловіків середня зарплата на 9 тис. грн більша ніж у жінок.

За результатами дослідження "OLX Робота", найвища медіанна зарплата наразі у Львові та становить 32,7 тис. грн., що на 19% більше, ніж у квітні минулого року. На 18% спостерігали зростання у Києві та Ужгороді: до 31,2 тис. грн та 30 тис. грн відповідно.

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